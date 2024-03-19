Akın Gürlek’i hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti

Ağır ceza hakimliğinden Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Akın Gürlek hakkında BirGün gazetesindeki yazısı nedeniyle ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek (TMK 6/1)’ suçlamasıyla yargılanan bianet insan hakları editörü, gazeteci Ayça Söylemez beraat etti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Söylemez avukatı Güçlü Sevimli ile birlikte katıldı. Savcı Egemen Savun, 22 Kasım’daki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek Söylemez’in cezalandırılmasını istedi.

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Mütalaaya karşı beyanda bulunan Söylemez "Malumunuz olduğu üzere iddianameye konu yazıda, ceza kanunlarımıza göre bir suç unsuru bulunmuyor. Yazıdaki tüm bilgiler, kamuya açık davalardaki bilgilerle yazılmış basit bir bilgilendirme yazısı ve basın özgürlüğü kapsamında olmasının ötesinde bir gazetecilik görevi ve faaliyetidir. Kaldı ki, gazetecilik görevimizin getirdiği bir zorunluluktur. Ek olarak ilk duruşmadaki beyanımı tekrarlıyorum." dedi.

Ardından söz alan Söylemez’in avukatı Sevimli, Basın Kanunu’nun 26. maddesine göre dava açma süresinin günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri için dört ay olduğunu söyledi. Bu nedenle dosyanın zaman aşımına uğradığını belirtti. Ardından da yazının basın özgürlüğü kapsamında olduğunu ekledi.

Dosyada Akın Gürlek’in bireysel şikayetinin olmadığını anlatarak “Ne savcılığa ne de karakola şikayet dilekçesi vermiş” diye konuştu.

Soruşturmanın kolluğun tuttuğu bir tutanakla başladığını ifade eden Sevimli, Türkiye’de Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermeyi’ kapsayan altıncı maddesi üzerine çalışan az sayıdaki akademisyenden Doç. Dr. Timuçin Köprülü’nin makalesine atıflar yaptı:

“TMK madde 6'ya yönelik bir makaleyi dosyaya ibraz ettik. Makalede belirttiği üzere hedef gösterme net olarak bir terör örgütüne yönelik olmalıdır. Bu suç genel kast ile işlenmeyip özel kasta işlenebilir. Bu kasıt kişinin özel olarak bir örgüte hedef gösterme saikiyle belirtilmesidir. Yine yargıçlar TMK 6.maddesi kapsamında terörle mücadelede görev alan kişiler olarak kabul edilmemektedir. Yargıçların görev aldığı alanda aleniyet unsuru bulunmaktadır. Bundan dolayı hedef göstermeden bahsedilemez. Bu kapsamda öncelikle düşme kararı aksi kanaatte suçun unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesini talep ederiz”

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Mahkeme savunmadan sonra duruşmaya ara verdi. Aradan sonra sadece Söylemez ve avukatı Sevimli’nin içeriye gireceğinin bildirilmesi üzerine izleyiciler ve gazeteciler tepki gösterdi.

Bunun üzerine duruşmayı izlemeye gelen herkes içeri alındı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Mahkeme gerekçeli kararı daha sonra açıklayaacak.

(HA)