Akın Gürlek'ten 'toplantı' kararı: İBB iddianamesini açıklaması bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün yargı muhabirlriyle bir toplantı yapacağı belirtildi.

Gürlek'in saat 14.30'da basınla yapacağı toplantıda, İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in toplantıyı bugün saat 14.30'da yapacağı biliniyor. Başsavcının basın açıklaması yapacağı iddia edilse de, toplantının kamera önünde yapılmayacağı öğrenildi.

İddianame Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı. 230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı. Bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, sızdırılan İBB iddianamesinden detaylar paylaştı. Buna göre yaklaşık 4 bin sayfalık iddinamede 400 civarında ismin bulunacağı belirtildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "1 numaralı sanık" sıfatıyla yargılanacağı aktarıldı.

Ersöz'den 'Yeni Şafak' tepkisi

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB iddianamesinin ayrıntılarını Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetine taşımasına tepki gösterdi.

Ersöz, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Haber içeriğinde 'sanık sayısı', 'iddianamenin kaç sayfadan oluşacağı', 'çarpıcı delillerin olduğu', 'bazı önemli iş insanlarının da sanık olduğu', 'iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı' ve '100 etkin pişmanlık ifadesi olduğu' gibi bilgiler de var. Haber içeriği adeta 'iddianame okunarak' hazırlanmış gibi… Bu bilgilerin çoğuna, dosyada şüpheli konumunda olan kişilerin avukatları dahi vakıf değil.

"Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan haberin yayınlandığı gün yani 'bugün basın açıklaması yapılacağı' duyuruldu. Herkesin tahmini İBB İddianamesi hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği şeklinde… İddianame Mahkemeye sunulmadan ve teknik olarak iddianame kabul edilmeden yani 'soruşturmanın gizliliği devam ederken' bu bilgilendirme yapılacak. Mahiyetini ise açıklamanın yapılacağı saat 14:30’da öğreneceğiz.

"Henüz daha dosyanın şüphelileri, haklarındaki isnatları ve bu isnatlara dayanak delilleri öğrenmeden yapılan haber ve açıklamalarla, Lekelenmeme Hakkı’nın gözardı edildiği bir süreci adil olarak nitelendirmek nasıl mümkün olabilir? Adil Yargılanma Hakkı, hakkın özüne ilişkin güvenceler barındırır. Hakkın özünü ortadan kaldıran karar ve uygulamalar ise tarafsızlık algısına gölge düşürmekle kalmaz Hukuk Güvenliği’nin de sorgulandığı bir ortam yaratır."

(AB)