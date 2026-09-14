Akın Gürlek'ten müstehcenlik genelgesi

Dernek, işyeri ve çok sayıda kişiye yapılan operasyonun ardından sosyal medya hesapları engellendi. Operasyon ve yasaklara tepki sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir genelde gönderdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgede, çocuk ve gençlerin müstehcen, genel ahlaka aykırı ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içeriklerden korunmasına ilişkin soruşturmaların etkin, süratli ve özenli yürütülmesi istendi. Genelgede, çocukların müstehcen içeriklerde kullanılması, bu içeriklerin üretilmesi ve yayılmasıyla ilgili soruşturmalarda uzman Cumhuriyet savcılarının görevlendirilmesi, dijital delillerin derhal tespit ve muhafaza altına alınması gerektiği bildirildi. Genelgede ayrıca organize yapılanma şüphesi bulunan durumlarda ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi talimatı verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Eylül 2026 tarihli genelge, 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgede, "bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle çocuk ve gençlerin internet, sosyal medya platformları ve çeşitli yayın araçları üzerinden genel ahlaka aykırı, müstehcen veya beden ve ruh sağlıkları ile toplumsal, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerik ve yönlendirmelere maruz kalabildiği" belirtildi.

Genelgede, bu tür içeriklerin, toplumu "ahlaksızlığa ve cinsiyetsizleştirmeye" teşvik ettiği ifade edildi.

Basın özgürlüğü sınırlandırması

Genelgede, Anayasa'nın 41'inci maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olduğunun, devletin aile, gençler ve çocukların korunması amacıyla gerekli tedbirleri alacağının düzenlendiği belirtildi. Anayasa'nın 58'inci maddesinde de devletin gençleri alkol, uyuşturucu, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almasının hüküm altına alındığı aktarıldı.

Anayasa'nın 26 ve 28'inci maddeleri uyarınca düşünceyi açıklama ve basın hürriyetinin; kamu düzeni, genel sağlık ve genel ahlakın korunması amaçlarıyla ancak kanunla sınırlandırılabileceği kaydedildi.

Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi'nde çocukların korunmasına ilişkin hükümlere de genelgede yer verildi.

Ceza Kanuna atıf yapıldı

Genelgede, Türk Ceza Kanunu'nun insan ticareti, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını düzenleyen maddeleri sıralandı. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında ise çocuğun üstün yararı ve gizliliğinin gözetilmesi, korunma ihtiyacı bulunan çocuklar bakımından koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Soruşturmanın nitelikli, geniş kapsamlı ve karmaşık olması halinde birden fazla Cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi talimatı verildi.

Bu tür suçlara ilişkin ihbar ve şikayetlerin gecikmeksizin değerlendirilmesi, delillerin kaybolmasının önlenmesi amacıyla dijital delillerin tespiti ve muhafazası başta olmak üzere gerekli soruşturma işlemlerinin derhal yapılması istendi.

'Cinsiyetsizliğe teşvik edenler araştırılsın'

Genelgede, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler bakımından öngörülen nitelikli haller ile ceza artırım nedenlerinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Mağdurun çocuk olması halinde 5395 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması istendi.

Çocukları ve gençleri "cinsiyetsizleştirmeye teşvik eden faaliyetlerin" çeşitli araç suçlar işlenmek suretiyle gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verilen genelgede, söz konusu faaliyetlerin arkasındaki amaç ile kullanılan yöntemlerin araştırılması, suç şüphesinin bulunması halinde derhal gereğinin yapılması talimatı verildi.

Aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, genel ahlaka aykırı veya gelişimlerini zedeleyici nitelikteki internet yayınları hakkında 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik gerekli işlemlerin derhal yapılması istendi.

Genelgede ayrıca, 5651 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde sayılan suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe bulunan internet yayınları bakımından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi usullerinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Mali soruşturma istendi

Bu kapsamdaki oluşumların faaliyetlerinin organize bir yapılanma arz etmesi halinde örgütlü suçlara ilişkin mevzuat hükümleri ile Adalet Bakanlığı'nın 23 Şubat 2021 tarihli genelgesinde yer alan esaslar doğrultusunda hareket edilmesi istendi.

Suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi talimatı verildi. Suç mağduru çocukların ikincil örselenmesinin önlenmesi amacıyla ifade ve beyan alma işlemlerinde Bakanlığın 31 Ekim 2022 tarihli genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerektiği belirtildi.

Genelgede ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile kolluk birimleri arasında koordinasyon sağlanması ve önleyici ve koruyucu çalışmalara ilişkin iş birliğinin süreklilik kazanması istendi.

(Mİ)