Akın Gürlek kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı.

2 Ekim 2024’te bu göreve getirilen Gürlek, siyasi davaların önemli isimlerinden biri.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Hem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık ettiği dönemde hem de daha önce görevlendirildiği mahkemelerde verdiği tartışmalı kararlarla çokça gündeme geldi.

Hükmettiği cezalar

Barış Akademisyenleri’nin davalarına baktı, cezalar verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara 159 yıldan fazla cezaya hükmetti.

Hrant Dink Davası’nda görev yapan 35 hâkimden biriydi. Bu davada “görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek, ısrarla ve sürekli olarak mahkemeye erişim hakkını engelleyerek adil yargılanma hakkını ortadan kaldırma” iddiası ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet edildi.

Sözcü Gazetesi yazarlarını "örgüte yardım" suçundan mahkum eden mahkemenin başkanıydı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 aya, Sırrı Süreyya Önder’i 3 yıl 6 aya mahkum etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilân ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi.

Cumhuriyet Gazetesi eski muhabiri Canan Coşkun'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandırdı. Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımayan bir karara imza attı.

Bu karar sonrasında HSK, "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" şeklindeki kendi ilkesini ihlal ederek Akın Gürlek'i birinci sınıf hâkim yaptı. Gürlek hakkındaki şikâyetlere de soruşturma açmadı.

Gezi 8'lisinin tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti.

Esenyurt Belediyesi

Son olarak, 30 Ekim 2024'te “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturmasını yürüttü. Özer’in dosyasında gizlilik kararı varken İstanbul Başsavcılığı dosyaya ilişkin teknik detayları da içeren bir açıklama yayımladığı için eleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olaydan sonra kendisine “seyyar giyotin” diye hitap etmeye başladı:

"Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsine bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın."

2005, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

1982, Nevşehir doğumlu. Evli ve bir çocuk babası. (TY)