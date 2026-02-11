Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre "affını isteyen" Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'nın görevi sona erdi.

ADALETE İBB STANDARDI Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı

Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna İBB soruşturması dahil muhalefete yönelik birçok soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Can Tuncay vekalet edecek

Gece yarısı yayımlanan kararname ile Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında geçiş süreci başladı. Gürlek’ten boşalan makama, yeni bir isim atanana kadar Başsavcı Vekili Can Tuncay vekalet edecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini geçici olarak yürütecek olan Tuncay, halen Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyor.

Yeni atama gerçekleşene kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Tuncay sürdürecek.

(AB)