HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 10:45 11 Şubat 2026 10:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.02.2026 12:32 11 Şubat 2026 12:32
Okuma Okuma:  1 dakika

Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek’ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, yeni atama yapılıncaya kadar Başsavcı Vekili Can Tuncay vekalet edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre "affını isteyen" Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'nın görevi sona erdi.

Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
ADALETE İBB STANDARDI
Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
Bugün 02:27

Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna İBB soruşturması dahil muhalefete yönelik birçok soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Can Tuncay vekalet edecek

Gece yarısı yayımlanan kararname ile Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında geçiş süreci başladı. Gürlek’ten boşalan makama, yeni bir isim atanana kadar Başsavcı Vekili Can Tuncay vekalet edecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini geçici olarak yürütecek olan Tuncay, halen Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyor.

Yeni atama gerçekleşene kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Tuncay sürdürecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Can Tuncay akın gürlek Yılmaz Tunç Ali Yerlikaya Adalet Bakanlığı istanbul cumhuriyet başsavcılığı
