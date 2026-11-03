Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon yolsuzluğuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlıkta kameraların karşısına geçen Gürlek soruşturmanın organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapılanmasına yönelik olduğunu söyledi.

“Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunuyla sınırlı olmadığı tespit edilmiştir” diyen Gürlek, “Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebeke” ifadesini kullandı. Soruşturmanın finans bürokrasisinin üst kademelerine kadar uzandığını söyledi.

Gürlek'in konuşması şöyle:

“Geldiğimiz noktada soruşturmada kapsamlı, organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz.

Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler, yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği yapıldığını görüyoruz.

Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir.

Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir.

Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır. Süreç, elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.

Geldiğimiz nokta itibarıyla fon piyasamızda suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır.

Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır.

359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ve banka hesapları hakkında bloke ve tedbir işlemi uygulanmıştır.

Sürecin en önemli boyutlarından biri vatandaşlarımızın birikimlerine yeniden kavuşmasıdır. Bu doğrultuda soruşturmalarla birlikte fonların tasfiyesine ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

Yaklaşık 30 milyar TL değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar mutlaka millî ekonomimize kazandırılacaktır. Tasfiye işlemleri hızlıca sürmektedir. Süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam etmektedir.”

(HA)