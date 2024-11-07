Akın Gürlek Ekol TV'den sonra Turkuvaz'a gitti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadığı Akın Gürlek iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti, yöneticileriyle görüştü.

Gürlek'i Turkuvaz Medya'ya gelişinde Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman ile İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil karşıladı. Ardından A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır eşlik etti. Gürlek’in Turkuvaz Medya ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Bir hafta önce de Ekol TV'ye ziyaret

Gürlek, 1 Kasım Cuma günü de Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Azerbaycanlı milyarder Mübariz Mansimov'un kanalı Ekol TV'ye 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.

Gürlek'i Ekol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru karşılamış, iki isim bir süre sohbet etmişti. Gürlek, daha sonra Ekol TV stüdyolarını gezmişti.

Özel: Seyyar giyotin gibi

Akın Gürlek, şu an görevden alınarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yönetiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer'in tutuklanması sonrası Gürlek'in yargıladığı ve ceza verdiği gazetecileri, siyasileri hatırlatıp "Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. Seyyar giyotin gibi" demişti.

Akın Gürlek kimdir?

(HA)