ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 12:42
1 dk Okuma

Akın Gürlek Ekol TV'den sonra Turkuvaz'a gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Akın Gürlek Ekol TV'den sonra Turkuvaz'a gitti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadığı Akın Gürlek iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti, yöneticileriyle görüştü.

Gürlek'i Turkuvaz Medya'ya gelişinde Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman ile İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil karşıladı. Ardından A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır eşlik etti. Gürlek’in Turkuvaz Medya ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Bir hafta önce de Ekol TV'ye ziyaret

Gürlek, 1 Kasım Cuma günü de Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Azerbaycanlı milyarder Mübariz Mansimov'un kanalı Ekol TV'ye 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.

Gürlek'i Ekol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru karşılamış, iki isim bir süre sohbet etmişti. Gürlek, daha sonra Ekol TV stüdyolarını gezmişti.

Özel: Seyyar giyotin gibi

Akın Gürlek, şu an görevden alınarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yönetiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer'in tutuklanması sonrası Gürlek'in yargıladığı ve ceza verdiği gazetecileri, siyasileri hatırlatıp "Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. Seyyar giyotin gibi" demişti.

Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek Turkuvaz Medya Grubu Sabah ebubekir şahin Ali Yeldan
ilgili haberler
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
/haber/akin-gurlek-kimdir-301357
CHP’den Esenyurt’ta kayyıma karşı kitlesel miting
31 Ekim 2024
/haber/chpden-esenyurtta-kayyima-karsi-kitlesel-miting-301297
Bakan yardımcılığından başsavcılığa: Akın Gürlek, Şaban Yılmaz'ın yerine atandı
2 Ekim 2024
/haber/bakan-yardimciligindan-bassavciliga-akin-gurlek-saban-yilmaz-in-yerine-atandi-300313
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Akın Gürlek’i hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti
19 Mart 2024
/haber/akin-gurleki-hedef-gosterdigi-iddiasiyla-yargilanan-ayca-soylemez-beraat-etti-293214
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
/haber/akin-gurlek-kimdir-301357
CHP’den Esenyurt’ta kayyıma karşı kitlesel miting
31 Ekim 2024
/haber/chpden-esenyurtta-kayyima-karsi-kitlesel-miting-301297
Bakan yardımcılığından başsavcılığa: Akın Gürlek, Şaban Yılmaz'ın yerine atandı
2 Ekim 2024
/haber/bakan-yardimciligindan-bassavciliga-akin-gurlek-saban-yilmaz-in-yerine-atandi-300313
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Akın Gürlek’i hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti
19 Mart 2024
/haber/akin-gurleki-hedef-gosterdigi-iddiasiyla-yargilanan-ayca-soylemez-beraat-etti-293214
Sayfa Başına Git