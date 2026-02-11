TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.02.2026 08:37 11 Sibat 2026 08:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.02.2026 09:08 11 Sibat 2026 09:08
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Akin Gurlek bû Wezîrê Dadê û Mustafa Çîftçî jî bû Wezîrê Karên Navxweyî

Bi biryarên tayînkirinê yên Serokkomariyê li şûna Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç, Serdozgerê Komarî yê Stenbolê Akin Gurlek û li şûna Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya jî Waliyê Erziromê Mustafa Çîftçî hat wezîfedar kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Biryarên tayînkirinê yên Serokomariyê di hejmara 11ê Sibatê a Rojnameya Fermî de hatin weşandin.

Li gorî biryarên Serokomariyê li şûna Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç,  Serdozgerê Komarî yê Stenbolê Akin Gurlek û li şûna Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya jî Waliyê Erziromê Mustafa Çîftçî hat tayîn kirin.

Di daxuyaniya têkildarî biryarê de hatiye gotin ku tayînkirin li gorî xalên 104 û 106an ên Destûra Bingehîn a Komara Tirkiyeyê hate pêk hatiye.

Akin Gurlek di dema Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê de mohra xwe li bin gelek dosye û lêpirsînan xistibû. Yek ji wan lêpirsînan jî derbarê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê bû. Gurlek di Cotmeha 2024an de bûbû Serdozgerê Komarî yê Stenbolê.

Alî Yerlîkaya piştî Silêman Soylu bûbû Wezîrê Karên Navxweyî. Walîyê Erziromê Mustafa Çîftçî hat şûna wî. Çîftçî sala 2021ê tevlî bîranîna “Îskîlîplî Atif Hoca” bûbû û ev yek di raya giştî de bûbû sedema nîqaşan.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Akin Gurlek Ali Yerlikaya Mustafa Çiftçi Wezîrê Navxweyî
