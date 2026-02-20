Akın Gürlek: BTK, doğrulanmayan sosyal medya hesaplarına süre tanıyacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulaması zorunluğunun yürürlüğe girmesinden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hesaplara süre tanıyacağını söyledi.

Düzenlemeyle ilgili yeni detayları paylaşan Gürlek, BTK’nın sosyal medya hesapları için devreye gireceğini duyurdu:

“Sosyal medya düzenlemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla yakın temastayız. Düzenlemenin TBMM’den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girecek. Doğrulanmayan hesaplara süre tanınacak.

Sosyal medyada kimlik doğrulama esas olacak. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir sahte hesapla bunu yapmayacak.

Eğer sosyal medyada şahıs hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak.”

İFÖD: Dijital tecrit projesi

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), yasanın "tüm toplumu kuşatan, dijital nefes alanlarını tıkayan ve Türkiye'yi açık dünyadan koparıp kendi içine hapseden bir 'dijital tecrit' projesi” olduğunu söylemişti.

Düzenlemenin internette anonimliği yok ederek bireyleri ‘fişlenme’ korkusuyla otosansüre sürükleyeceği uyarısında bulunmuştu:

“Bir taraftan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen ’15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanması’ ve oyun platformlarına yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler; diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesaplarına ‘kimlik ve cep telefonu’ doğrulaması getirileceğini açıklaması, yapbozun parçalarını tamamlamaktadır. Amaç, çocukları korumak değil; herkesin izlendiği, fişlendiği ve denetlendiği devasa bir ‘Dijital Panoptikon’ inşa etmektir.”

(HA)