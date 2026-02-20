ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 11:04 20 Şubat 2026 11:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 11:18 20 Şubat 2026 11:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Akın Gürlek: BTK, doğrulanmayan sosyal medya hesaplarına süre tanıyacak

İFÖD'ün dijital tecrit projesi olarak nitelendirdiği yasaya karşı Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Yorum yapanın kimliği belli olacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Akın Gürlek: BTK, doğrulanmayan sosyal medya hesaplarına süre tanıyacak
Fotoğraf: Didem Mente / AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulaması zorunluğunun yürürlüğe girmesinden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hesaplara süre tanıyacağını söyledi.

Düzenlemeyle ilgili yeni detayları paylaşan Gürlek, BTK’nın sosyal medya hesapları için devreye gireceğini duyurdu:

“Sosyal medya düzenlemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla yakın temastayız. Düzenlemenin TBMM’den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girecek. Doğrulanmayan hesaplara süre tanınacak.

Sosyal medyada kimlik doğrulama esas olacak. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir sahte hesapla bunu yapmayacak.

Eğer sosyal medyada şahıs hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak.”

İFÖD: Dijital tecrit projesi

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), yasanın "tüm toplumu kuşatan, dijital nefes alanlarını tıkayan ve Türkiye'yi açık dünyadan koparıp kendi içine hapseden bir 'dijital tecrit' projesi” olduğunu söylemişti.

Düzenlemenin internette anonimliği yok ederek bireyleri ‘fişlenme’ korkusuyla otosansüre sürükleyeceği uyarısında bulunmuştu:

“Bir taraftan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen ’15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanması’ ve oyun platformlarına yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler; diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesaplarına ‘kimlik ve cep telefonu’ doğrulaması getirileceğini açıklaması, yapbozun parçalarını tamamlamaktadır. Amaç, çocukları korumak değil; herkesin izlendiği, fişlendiği ve denetlendiği devasa bir ‘Dijital Panoptikon’ inşa etmektir.”

İFÖD: ‘Çocukları koruma’ ambalajıyla 'dijital panoptikon' kuruluyor
İFÖD: ‘Çocukları koruma’ ambalajıyla 'dijital panoptikon' kuruluyor
19 Şubat 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sosyal medya yasası
ilgili haberler
İFÖD: ‘Çocukları koruma’ ambalajıyla 'dijital panoptikon' kuruluyor
19 Şubat 2026
/haber/ifod-cocuklari-koruma-ambalajiyla-dijital-panoptikon-kuruluyor-316871
Bakan Göktaş’tan 15 yaş altına sosyal medya yasağı açıklaması
18 Şubat 2026
/haber/bakan-goktastan-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-aciklamasi-316823
İFÖD: Sosyal medya platformları Türkiye’de devletin sansür aparatına dönüştü
13 Ocak 2026
/haber/ifod-sosyal-medya-platformlari-turkiyede-devletin-sansur-aparatina-donustu-315543
15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'e geliyor
6 Ocak 2026
/haber/15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-meclis-e-geliyor-315301
Sosyal medyanın 2025 karnesi: Dijital sınır ihlalleri ve toplumsal öfke çağı
31 Aralık 2025
/haber/sosyal-medyanin-2025-karnesi-dijital-sinir-ihlalleri-ve-toplumsal-ofke-cagi-315038
'BİZİM MEDYAMIZ' KONFERANSI
Teknoloji devleri, sosyal medya ve gazetecilik: Gitmeli mi kalmalı mı?
20 Ekim 2025
/haber/teknoloji-devleri-sosyal-medya-ve-gazetecilik-gitmeli-mi-kalmali-mi-312720
BTK’ye yeni yetkiler: ‘Milli güvenlik' gerekçesiyle sosyal medyayı sansürleyebilecek
4 Nisan 2025
/haber/btkye-yeni-yetkiler-milli-guvenlik-gerekcesiyle-sosyal-medyayi-sansurleyebilecek-306170
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İFÖD: ‘Çocukları koruma’ ambalajıyla 'dijital panoptikon' kuruluyor
19 Şubat 2026
/haber/ifod-cocuklari-koruma-ambalajiyla-dijital-panoptikon-kuruluyor-316871
Bakan Göktaş’tan 15 yaş altına sosyal medya yasağı açıklaması
18 Şubat 2026
/haber/bakan-goktastan-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-aciklamasi-316823
İFÖD: Sosyal medya platformları Türkiye’de devletin sansür aparatına dönüştü
13 Ocak 2026
/haber/ifod-sosyal-medya-platformlari-turkiyede-devletin-sansur-aparatina-donustu-315543
15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'e geliyor
6 Ocak 2026
/haber/15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-meclis-e-geliyor-315301
Sosyal medyanın 2025 karnesi: Dijital sınır ihlalleri ve toplumsal öfke çağı
31 Aralık 2025
/haber/sosyal-medyanin-2025-karnesi-dijital-sinir-ihlalleri-ve-toplumsal-ofke-cagi-315038
'BİZİM MEDYAMIZ' KONFERANSI
Teknoloji devleri, sosyal medya ve gazetecilik: Gitmeli mi kalmalı mı?
20 Ekim 2025
/haber/teknoloji-devleri-sosyal-medya-ve-gazetecilik-gitmeli-mi-kalmali-mi-312720
BTK’ye yeni yetkiler: ‘Milli güvenlik' gerekçesiyle sosyal medyayı sansürleyebilecek
4 Nisan 2025
/haber/btkye-yeni-yetkiler-milli-guvenlik-gerekcesiyle-sosyal-medyayi-sansurleyebilecek-306170
Sayfa Başına Git