ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 10:02
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 10:32
1 dk Okuma

Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: İBB iddianamesini açıklaması bekleniyor

Bugün iktidara yakın medyada İBB iddianamesi sızdırılmış, yaklaşık 4 bin sayfalık iddinamede 400 civarında ismin bulunacağı iddia edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: İBB iddianamesini açıklaması bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Gürlek'in saat 14.30'da gerçekleştireceği basın açıklamasında, İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı
20 Ekim 2025

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sever, Gürlek'in aylardır binlerce kişinin sorgulandığı İBB iddianamesini duyuracağını iddia etti.

İddianame

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, sızdırılan İBB iddianamesinden detaylar paylaştı. Buna göre yaklaşık 4 bin sayfalık iddinamede 400 civarında ismin bulunacağı belirtildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "1 numaralı sanık" sıfatıyla yargılanacağı aktarıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu akın gürlek iddianame İBB
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git