Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: İBB iddianamesini açıklaması bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Gürlek'in saat 14.30'da gerçekleştireceği basın açıklamasında, İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sever, Gürlek'in aylardır binlerce kişinin sorgulandığı İBB iddianamesini duyuracağını iddia etti.

İddianame

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, sızdırılan İBB iddianamesinden detaylar paylaştı. Buna göre yaklaşık 4 bin sayfalık iddinamede 400 civarında ismin bulunacağı belirtildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "1 numaralı sanık" sıfatıyla yargılanacağı aktarıldı.

(AB)