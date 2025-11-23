Akın Atauz kimdir?

Şehir plancısı, mimar, aktivist, hak savunucusu ve sosyalist kimliğiyle Türkiye’nin kent, çevre ve toplumsal mücadele tarihinde özel bir yere sahip önemli bir düşünürdür.

Kendisini en yalın haliyle “şehirci” olarak tanımlar; bu tanım, hem mesleki üretiminin hem de yaşamı boyunca sürdürdüğü toplumsal mücadelenin merkezinde yer alır.

Eğitim

1968 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Bölümü’nden mezun oldu. O dönemde bölümün adı “Şehircilik”ti ve mezunlar da kendilerini “şehirci” olarak tanımlar, Atauz da bu geleneği sürdürürdü.

1970’te ODTÜ Bölge Planlama Birimi’nde ilk yüksek lisansını tamamladı.

1973’te ise Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı.

Uzun yıllar boyunca özel sektörde, özellikle proje bazlı uygulamalı araştırmalar yürüttü. Bölge planlamadan kırsal planlamaya, çevresel ve ekolojik projelerden gönüllü çalışmalarına kadar geniş bir alanda üretmeyi sürdürdü. Çalışma yaşamının ilerleyen dönemlerinde ağırlıklı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve kentli hakları üzerine yoğunlaştı.

Kent, ekoloji ve toplumsal mücadele

Türkiye’de çevre hareketinin kuruluş döneminde aktif rol oynayan Atauz, birçok çevre ve kent hakkı mücadelesinde yer aldı.

Bunlar arasında “Güvenpark Otopark Olmasın!” kampanyası, Türkiye’de kentli hakları hareketinin simge eylemlerinden biri olarak öne çıkar.

Şehircilik çalışmalarında plan üretmekten ziyade, kentlerin ekolojik, toplumsal ve kültürel süreçlerini anlamaya odaklandı. Kentsel kimliklerin dönüşümü, toplumsal kırılmalar ve demokratik, katılımcı bir kentliliğin olanakları üzerine düşünmeyi kendine temel bir çalışma hattı edindi.

Yazarlık

ODTÜ, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde uzun yıllar yarı zamanlı dersler verdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders vermeyi sürdürürken, Barış Bildirisi imzacısı olduğu gerekçesiyle üniversitedeki görevine son verildi.

2008’den bu yana Yeşil Gazete’de düzenli olarak yazan Atauz, hem kent hem de toplumsal mücadeleler üzerine özgün düşüncelerini geniş kitlelere aktardı.

Ayrıca, Ankara’nın bağımsız gazetecilik girişimlerinden Solfasol Gazetesi’nin kurucularından biri olarak, medyada alternatif ve demokratik bir söz alanının oluşmasına büyük katkı sundu.

Akın Atauz, mimarlık ve şehir planlama alanlarında bıraktığı akademik birikimin yanı sıra, çevre mücadelesi, kent hakkı savunuculuğu ve toplumsal eşitlik konularındaki kararlı duruşuyla hatırlanmaya devam edecek.

Onu, yalnızca bir akademisyen olarak değil, yaşamı boyunca savunduğu değerler için mücadele eden bir kentli, bir aktivist ve bir hak savunucusu olarak anmak gerekir.

(EMK)