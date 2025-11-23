Akın Atauz, aramızdan ayrıldı

Mimarlık ve şehir planlama alanının tanınmış isimlerinden, akademisyen ve kent hakkı savunucusu Akın Atauz hayatını kaybetti.

Ankara Dayanışma Akademisi’nde aktif görev üstlenen Atauz, yıllar boyunca çevre, kent politikaları ve toplumsal mücadele alanlarında ürettiği çalışmalarla dikkat çekmişti. Atauz, bianet'e de yazıları destek veriyordu.

Akın Atauz kimdir?

Atauz'un bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Solfasol Gazetesi’nin kurucularından olan Atauz, toplumsal meseleler üzerine kaleme aldığı yazılarla entelektüel çevrelerde önemli bir yer edindi.

ODTÜ, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde uzun yıllar yarı zamanlı dersler verdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders vermeyi sürdürürken, Barış Bildirisi imzacısı olduğu gerekçesiyle üniversitedeki görevine son verilmişti.

"Üzüntü içindeyiz"

İHD Genel Merkez Atauz’un ardından şu paylaşımı yaptı:

Kent, çevre ve toplumsal mücadele alanlarına hak perspektifinden önemli katkılar sunan şehir plancısı, mimar, aktivist, sosyalist ve hak savunucusu Akın Atauz’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

1990’lı yıllarda derneğimizin kentli hakları ve yaya hakları alanındaki çalışmalarına da büyük emek vermiş, Çevre Komisyonumuzda aktif olarak yer almıştır. 1990 yılında yayımlanan Yaya Hakları Bildirgemizi kaleme alan arkadaşlarımızdan biriydi.

İHD olarak #AkınAtauz hocamızı saygı ve minnetle anıyor, anısını mücadelemizde yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Akın Atauz’un cenazesi 25 Kasım 2025 Salı günü Ayvalık Cunda Alibey Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Atauz, mimarlık ve şehir planlama alanına yaptığı değerli katkılarla anılmaya devam edecek.

(EMK)