Akdeniz’de yeni istilacı tür keşfedildi: Asya teresi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Hilmi Torun ve Dr. Mine Özkil, DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Hatay Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Üremiş ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, muz ile ilgili bir proje kapsamında Akdeniz Bölgesi'nde çalışma yürüttü.

Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve Türkiye florası için yeni kayıt olan yabancı bir bitki türüne rastlandı.

Mücadele

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, üreticilerle yapılan görüşmelerde bu türün, Akdeniz Bölgesi kapalı muz üretim seralarında uzun süredir yaygın olduğu; ancak muz üreticisinin bu bitki türüyle rahatlıkla mücadele edebildiği öğrenildi.

Bu türün görülmesinin ardından teşhisi için toplanan örnekler, DÜ Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) Küratörü Prof. Dr. Necmi Aksoy'a gönderildi.

Teşhis çalışmaları sonucunda söz konusu türün, Asya kıtasına özgü olan, Türkiye florasında ise kaydı olmayan "Cardamine occulta Hornem" (Brassicaceae, Asya teresi) olduğu belirlendi.

Yabancı bitki türünün, Türkiye florası için istilacı yeni bir tür olduğu ortaya çıkarıldı.

İstilacı türlerin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla