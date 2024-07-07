Akdeniz’de mülteci teknesi battı

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan bir mülteci teknesi, Akdeniz'de uluslararası sularda battı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bölgedeki Tunuslu bir balıkçı teknesi, alabora olan teknedeki 44 mülteciyi kurtardı, 3 kişi ise kayıp. Kurtarılan mülteciler balıkçı teknesinden İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının devriye botuna alındı, ardından Lampedusa Adası’na götürüldüler.

Haberde, İtalyan Mali Polisi'ne ait devriye botunun gece boyunca kayıp 3 kişiyi aradığı belirtildi. Batan tekne 5 Temmuz'da Tunus'tan ayrılmış, mülteciler bu geçiş için kişibaşı 800 Euro ödemişti.

6 ayda 878 mülteci denizde kayboldu

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 7 Temmuz'a kadar 878 mülteci denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre de 1 Ocak-5 Temmuz döneminde ülkeye denizi aşarak gelen mültecilerin sayısı 26 bin 202 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 67 bin 102 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, mülteci gelişlerinde, geçen yılın ilk 6 aylık periyoduna göre bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş olduğunu ortaya koydu.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan mültecilerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Ancak teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda mülteci, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.