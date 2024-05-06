"Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü’nün oğluna AKP döneminde belediyeden maaş"

31 Mart seçimleri döneminde “hayali seçmenleri” gündeme getiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, İçişleri Bakanlığına seslenerek, hayalet seçmen olduğunu belirledikleri Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlunun da Akdeniz Belediyesi Personel şirketinden her ay düzenli maaş aldığını ortaya çıkarttıklarını söyledi ve Emniyet Müdürü hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

"51 bin kaçak hayali seçmen hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Mersin, Akdeniz İlçe Belediyesi, 2019 yerel seçimlerinde, CHP ve HDP arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ortaklaşma sağlanamaması sonucunda AKP'ye geçmişti. HDP'nin yüzde 31,5, CHP'nin yüzde 28 oy aldığı seçimlerde AKP yüzde 34,29 oyla ilçe belediyesini kazanmıştı.

31 Mart 2024 yere seçimlerinde Akdeniz Belediyesi'ni oylarını yüzde 36,92'ye çıkaran DEM Parti kazandı ve Eş Başkanlıklara Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız seçildiler.

Ayrıntılarda gizlenen "hayalet"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan TBMM'de yaptığı basın açıklamasında İçişleri Bakanı'na seslenerek “Soruşturma için daha ne kadar ifşa edelim” dedi.

Bozan, hayalet seçmenler arasında en çok göze çarpanlardan biri olduğunu söylediği Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’le ilgili soruları sıraladı:

* Bir ilçe emniyet müdürü seçmen kaydında neden usulsüzlük yapar?

* Neden kendisiyle birlikte ailesinin kaydını Akdeniz’e taşır?

Bozan, sorularının yanıtının "Elbette ayrıntıda gizli" olduğunu söyledi ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlu Rıdvan Fil'in "Akdeniz Belediyesi Personel şirketinden her ay düzenli maaş almakta" olduğunu açıkladı.

Bozan "Daha ne kadarını ifşa edelim? İçişleri Bakanlığı önceki dönemde yapılan usulsüzlükleri araştırmak için daha neyi bekliyor?” diyerek İçişleri Bakanı'nı görevini yerine getirmeye çağırdı.

(AEK)