Akdeniz'de halk polis barikatını aştı: Teslim olmayacağız, vazgeçin

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan’ın tutuklanıp, eşbaşkanların yerine kayyım atanması protesto edildi.

Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya halk, DEM Parti milletvekilleri, Mersin Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan DEM Parti Mersin İl Eşbaşkanı Bedriye Kuş, "Bütün ülkede barış umudunun yükseldiği bir eşikte iktidar, kayyım darbesini faşizmin bir yönetim aparatı olarak kullanmaya devam ediyor. Bir halklar ve inançlar bahçesi olan Akdeniz’e kayyım atanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleme amaçlıdır" dedi.

"Belediyelerimize sahip çıkacağız"

DEM Parti Bitlis Milletvekilli Hüseyin Olan ise şunları söyledi: "Bu halk sizin önünüzde daha önce diz çökmedi ve çökmeyecek. Her zaman aynı yöntem ile farklı sonuç beklemeyin. Bu halk size iradesini teslim etmez. Bu halkın belediyesine barışı konuştuğumuz bu günlerde çöktünüz. Kayyım sadece DEM Parti'nin değil herkesin sorunu. Bu halk yüz yıldır size boyun eğmedi. Halkın iradesini gasp etmekten vazgeçin. Belediyelerimize sahip çıkacağız.”

Açıklamanın ardından kitle belediyeye doğru yürüyüşe geçti.

MA’nın haberine göre; polisler, "izin alınmadığı" gerekçesiyle yürüyüşe engel olmak istedi.

Polisin kitleye müdahalesi sırasında ise bir Barış Annesi bayıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya da polisler tarafından darp edildi. Fakat engellemelere rağmen kitle, polis bariyerini aşarak belediyeye yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Direne direne kazanacağız", "Hırsız kayyım Akdeniz'den defol", "Akdeniz ya me ye şaredarî ya me ye", "Bijî berxwedana gelê Kurd", "Jin jiyan azadî" sloganları atıldı.

Eylem, saat 19.00'da DEM Parti Akdeniz ilçe binası önünde yapılacak yürüyüşe davet ile son buldu.

(RT)