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HABER
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 15:54
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Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında meydana gelen depremde bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan 69 kişiden 46'sının hastanedeki tedavisi sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem
Görsel: Wikimedia

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Panik ile atlama sonucu yaralanma

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir," dedi.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem Akdeniz muğla afad Ali Yerlikaya
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