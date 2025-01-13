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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 08:38
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 08:43
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Akdeniz Belediyesi eş başkanları tutuklandı

Karara tepki gösteren DEM Partililer, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı, "Kararı tanımıyoruz" diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, açık bir havada iki kişi görülüyor. Sol tarafta, başörtüsü takan bir kadın yer alıyor. Kadın, açık renk bir başörtüsü ve koyu renk bir ceket giymiş durumda. Yüz ifadesi hafif bir tebessüm içeriyor. Sağ tarafta ise beyaz gömlek giymiş bir erkek bulunuyor. Yüzünde belirgin bir gülümseme var. Arka planda bir bina ve pencereleri görülüyor; ayrıca birkaç kişi silik bir şekilde seçilebiliyor. Fotoğraf, bir etkinlik veya sosyal bir ortamda çekilmiş gibi görünüyor. Ortamın genel havası samimi ve sıcak bir etkileşimi yansıtıyor.

Mersin'de 10 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

Savcılık, gizli tanık ifadelerini gerekçe göstererek Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyesi Özgür Çağlar'ı "Örgüt üyeliği", "Örgüte finans sağlama", "Örgüt propagandası" ve "2911'e muhalefet" iddiası ile diğer meclis üyelerini ise "Örgüt üyeliği" iddiası ile tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etmişti.

MA’nın haberine göre, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği aynı iddialar ile Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında tutuklama kararı verdi.  Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karara adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kitle tepki gösterdi. "Direne direne kazanacağız" sloganları atan DEM Partililer basın açıklaması yaptı.

“Kararı tanımıyoruz”

ÖHD Mersin Şube Eş Başkanı İbrahim Kaya, şöyle dedi: "Tarih terekkür ediyor. Nasıl Edip Solmaz katledildiyse, partiler hukukuki olmayan kararlar ile kapatıldıysa bugün buna bir yenisi eklendi. Arkadaşlarımız hukuki olmayan kararlar ile tutuklandı. Kararlar önceden verilmişti, bir tiyatro oynandı. Bize içerde iken dışarıda atılan her slogan moral oldu"

“Belediyenin her şeyini yandaşlara peşkeş çekiyorlar”

DEM Parti Mersin İl Eş Başkan Bedriye Kuş şöyle dedi:

"Arkadaşlarımız siyasi bir karar ile tutuklandı. Hiç bir suç işlemediler. Uydurma gerekçeler ile tutuklandılar. Bu halk yine bu uydurma politikaya cevap verecek. İktidar tarihin çöp sepetine gönderilecek. Bu hukuksuz karar biran önce geri alınmalı, biz bu kararı tanımıyoruz. Arkadaşlarımızın mücadelesinin arkasındayız. AKP kayyım rejimidir. Doymuyorlar. Belediyenin her şeyini yandaşlarına peşkeş çekiyorlar."

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım 2024 kayyım atamaları akdeniz belediyesi Hoşyar Sarıyıldız
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