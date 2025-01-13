Akdeniz Belediyesi eş başkanları tutuklandı

Mersin'de 10 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

Savcılık, gizli tanık ifadelerini gerekçe göstererek Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyesi Özgür Çağlar'ı "Örgüt üyeliği", "Örgüte finans sağlama", "Örgüt propagandası" ve "2911'e muhalefet" iddiası ile diğer meclis üyelerini ise "Örgüt üyeliği" iddiası ile tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etmişti.

MA’nın haberine göre, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği aynı iddialar ile Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karara adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kitle tepki gösterdi. "Direne direne kazanacağız" sloganları atan DEM Partililer basın açıklaması yaptı.

“Kararı tanımıyoruz”

ÖHD Mersin Şube Eş Başkanı İbrahim Kaya, şöyle dedi: "Tarih terekkür ediyor. Nasıl Edip Solmaz katledildiyse, partiler hukukuki olmayan kararlar ile kapatıldıysa bugün buna bir yenisi eklendi. Arkadaşlarımız hukuki olmayan kararlar ile tutuklandı. Kararlar önceden verilmişti, bir tiyatro oynandı. Bize içerde iken dışarıda atılan her slogan moral oldu"

“Belediyenin her şeyini yandaşlara peşkeş çekiyorlar”

DEM Parti Mersin İl Eş Başkan Bedriye Kuş şöyle dedi:

"Arkadaşlarımız siyasi bir karar ile tutuklandı. Hiç bir suç işlemediler. Uydurma gerekçeler ile tutuklandılar. Bu halk yine bu uydurma politikaya cevap verecek. İktidar tarihin çöp sepetine gönderilecek. Bu hukuksuz karar biran önce geri alınmalı, biz bu kararı tanımıyoruz. Arkadaşlarımızın mücadelesinin arkasındayız. AKP kayyım rejimidir. Doymuyorlar. Belediyenin her şeyini yandaşlarına peşkeş çekiyorlar."

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

(EMK)