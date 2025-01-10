Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç, ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü propagandası yapmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, eş başkanlar da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alınırken, polis Akdeniz Belediyesi’nde arama yaptı. Belediye binasının önü ve çevresi bariyerlerle kapatıldı.

Mezopotamya Ajansı ise dosyada gizlilik kararı olduğunu ve 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildiğini bildirdi.

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

Bozan: Polisler, kayyım atandığını söyledi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, belediyeye girişinin engellendiğini ve polislerin içeride arama yapıldığını söylediğini aktardı.

Ali Bozan, “Polis tarafından Akdeniz Belediyesi’ne girmemiz engellenerek, bize kayyımın yasak kararı verdiği söylendi. ‘Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandı ve bu Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacak’ dediler. Kayyım gasptır, kayyım irade hırsızlığıdır, Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atanma kararını kabul etmiyoruz” dedi.

Bozan, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı video mesajında, “31 Mart yerel seçimlerinde Akdeniz Belediyesi’ni on binlerin iradesiyle kazandık. Bugün, on binlerin iradesine kayyım atanmak isteniyor. Bu kentte yaşayan haktan ve adaletten yana olan herkesi saat 10’da belediyesi önüne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

*Ali Bozan (Fotoğraf: MA)

DEM Parti: Halkımızın iradesini savunacağız

DEM Parti, Sarıyıldız ve Aslan ile dört belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor” diyen DEM Parti, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor. Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkûmdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz.”

2024’te 7 belediyeye kayyım atanmıştı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 5, CHP’li 2 belediyeye kayyım atanmıştı. DEM Parti’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi. 4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı. 22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’li Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi.

(VC)