Akdeniz belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiler

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İnsan Hakları Derneği (İHD), Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ve belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç’un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atanmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak gözaltına alınma sırasında belediyeye girişinin engellendiğini ve polislerin içeride arama yaptığını aktaran DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan şöyle konuştu:

“Polis tarafından Akdeniz Belediyesi’ne girmemiz engellenerek, bize kayyımın yasak kararı verdiği söylendi. ‘Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandı ve bu Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacak’ dediler.”

Meral Danış Beştaş, olayla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “gözaltılar iktidarın bir kez daha halkın iradesini yok sayarak sürdürdüğü kayyım darbesinde ısrarcı tutumunu ortaya koymuştur” dedi.

📌Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ın gözaltına alınması, iktidarın bir kez daha halkın iradesini yok sayarak sürdürdüğü kayyım darbesinde ısrarcı tutumunu ortaya koymuştur.

📌Kayyım pratiğinin her seçimde halkın iradesi tarafından yenilgiye… pic.twitter.com/0vPNRNug32 — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) January 10, 2025

“Kayyım darbesinin adeta bir rejime dönüşmüş olması mevcut iktidarın demokratik meşruiyeti ve halk iradesini tanımadığını tekraren göstermektedir.” diyen Danış Beştaş, “Bu pratikte ısrar etmek sadece iktidara değil, demokrasiye, halkın güvenine, barış ve çözüm iradesinin sorgulanmasına sebebiyet vermektedir” şeklinde konuştu.

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

İHD: “Kayyım siyasetine son verilsin”

“Seçilmiş belediye başkanlarını önce suç uydurmasıyla gözaltına almak ve akabinde yerlerine kayyım atamak iktidar pratiği haline dönüşmüştür” diyen İHD, olayın başlatılan çözüm tartışmalarını tehlikeye attığını söyledi:

İktidarın kayyım siyaseti, başlatılan çözüm tartışmalarını tehlikeye atmaktadır. Seçilmiş belediye başkanlarını önce suç uydurmasıyla gözaltına almak ve akabinde yerlerine kayyım atamak iktidar pratiği haline dönüşmüştür. Kayyım politikasının Kürt meselesinde güvenlikçi politikaların bir sonucu olduğu bilinmektedir. Son günlerde toplumda heyecan yaratan çözüm ve barış tartışmaları sürerken Akdeniz Belediyesi eş başkanları ve dört meclis üyesinin gözaltına alınmaları barış ve çözüme dair umutların azalmasına vesile olmuş ve süreci tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştır. İnsan hakları savunucuları olarak iktidara ve yetkililere bir kez daha kayyım siyasetinden ve güvenlikçi politikalardan vazgeçmelerini öneriyoruz.

(EC)