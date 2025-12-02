Akçay’da OSB dolgusunun bilançosu ağırlaştı: Ağılları ve ekili tarlaları su bastı, hayvanlar öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akçay Sulak Alanı çevresinde bulunan tarım arazileri ve hayvan barınakları sular altında kaldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, su baskınlarının nedeninin Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) için yapılan dolgu çalışmaları olduğunu açıkladı.

Dernek, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ETDİOSB sahasındaki dolgu nedeniyle Çıkrıkçı köyü tarafında yer alan su kanallarının ağızlarının kapandığı, bu nedenle yağışla birlikte biriken suların tahliye edilemediği belirtildi. Sonuç olarak bölgedeki çiftliklerin, ağılların, ekili alanların ve yonca tarlalarının su altında kaldığı ifade edildi.

“İnsanlar evlerinde mahsur kaldı, hayvanlar boğularak can verdi”

Dernek, sahada gördükleri tabloyu “vahim” olarak niteleyerek şunları aktardı:

· Bazı yurttaşların evlerinde mahsur kaldığı,

· Ağıllarda çok sayıda kuzunun, köpeğin ve tavuğun boğularak öldüğü,

· Çiftçilerin geçimlik üretim kaynaklarını kaybettiği belirtildi.

Dernek, “ETDİOSB alanını doldururken suyun tahliyesini planlamayan, kanalların kapanmasına göz yumanların vebali büyük” diyerek, kanalların ağızlarının acilen açılmasını ve suyun kontrollü biçimde tahliye edilmesini istedi.

“Sulak alan tahrip edildi, yöre halkı da zarar görüyor”

Açıklamada, OSB dolgusu nedeniyle yalnızca Akçay Sulak Alanı’nın ekosisteminin zarar görmediği, aynı zamanda bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların da ciddi gelir kaybına uğradığı vurgulandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, OSB planlarının iptali için açtıkları davada yıllar önce yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, ancak davanın dört yıldır sonuçlanmadığını hatırlattı.

“Büyük şirketlere peşkeş iddiası, kesme çiçek projesi kağıt üzerinde kaldı”

Dernek, proje alanının büyük şirketlere “peşkeş çekildiğine” dair duyumlar olduğunu, dolgu faaliyetlerinin de bu şirketler tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Bazı büyük firmaların adının geçtiği, ancak OSB yönetiminin internet sitesinde bu konuda şeffaf bilgi bulunmadığı belirtildi.

Proje kapsamında kesme çiçek üretimi ve yerel halk için istihdam vaat edildiğini hatırlatan dernek, “Bugün gelinen noktada var olan tarım ve hayvancılık bile bitirilme noktasına getirildi” değerlendirmesinde bulundu.

Ağır metal uyarısı: “Tepeoba madeni atıkları zehir saçabilir”

Açıklamada, kapanan Tepeoba Molibden Madeni’nden kalan ağır metal yüklü atıkların dolgu malzemesi olarak kullanıldığı iddia edilerek, bu alanın çevre ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklere dair herhangi bir çalışma yapılmadığına dikkat çekildi.

Dernek, davanın bir an önce sonuçlandırılmasını, projenin iptal edilmesini ve alanın eski haline mümkün olduğunca kavuşturulmasını talep etti.

OSB yönetimine çağrı: “Zararlar tazmin edilsin, süreç şeffaf yürütülsün”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, OSB yönetimini Çıkrıkçı köylülerinin uğradığı zararları tazmin etmeye çağırdı.

Ayrıca dolgu ihalelerinin nasıl yapıldığı, hangi şirketlere verildiği ve alan içinde satılan parsellerin sahipleri konusunda kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini istedi.

Açıklama, “Yapılan yanlıştan derhal dönülmeli, hem sulak alanın hem de bölge halkının geleceğini koruyacak adımlar acilen atılmalıdır” çağrısıyla sona erdi.

(EMK)