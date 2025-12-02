ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 08:36
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 08:40
2 dk Okuma

Akçay’da OSB dolgusunun bilançosu ağırlaştı: Ağılları ve ekili tarlaları su bastı, hayvanlar öldü

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, OSB yönetimini Çıkrıkçı köylülerinin uğradığı zararları tazmin etmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde, bir kişinin elleriyle yukarı kaldırdığı beyaz bir bez pankart görülüyor. Pankartın üzerinde büyük harflerle “HER AĞACI TEK TEK SAVUNACAĞIZ” yazıyor. Yazının bir kısmı yeşil, bir kısmı siyah renkle boyanmış. Pankartı tutan kişi, yazının arkasında kaldığı için görünmüyor.
Fotoğraf: Kazdağları Kardeşliği / Twitter

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akçay Sulak Alanı çevresinde bulunan tarım arazileri ve hayvan barınakları sular altında kaldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, su baskınlarının nedeninin Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) için yapılan dolgu çalışmaları olduğunu açıkladı.

Dernek, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ETDİOSB sahasındaki dolgu nedeniyle Çıkrıkçı köyü tarafında yer alan su kanallarının ağızlarının kapandığı, bu nedenle yağışla birlikte biriken suların tahliye edilemediği belirtildi. Sonuç olarak bölgedeki çiftliklerin, ağılların, ekili alanların ve yonca tarlalarının su altında kaldığı ifade edildi.

“İnsanlar evlerinde mahsur kaldı, hayvanlar boğularak can verdi”

Dernek, sahada gördükleri tabloyu “vahim” olarak niteleyerek şunları aktardı:

·         Bazı yurttaşların evlerinde mahsur kaldığı,

·         Ağıllarda çok sayıda kuzunun, köpeğin ve tavuğun boğularak öldüğü,

·         Çiftçilerin geçimlik üretim kaynaklarını kaybettiği belirtildi.

Dernek, “ETDİOSB alanını doldururken suyun tahliyesini planlamayan, kanalların kapanmasına göz yumanların vebali büyük” diyerek, kanalların ağızlarının acilen açılmasını ve suyun kontrollü biçimde tahliye edilmesini istedi.

“Sulak alan tahrip edildi, yöre halkı da zarar görüyor”

Açıklamada, OSB dolgusu nedeniyle yalnızca Akçay Sulak Alanı’nın ekosisteminin zarar görmediği, aynı zamanda bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların da ciddi gelir kaybına uğradığı vurgulandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, OSB planlarının iptali için açtıkları davada yıllar önce yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, ancak davanın dört yıldır sonuçlanmadığını hatırlattı.

“Büyük şirketlere peşkeş iddiası, kesme çiçek projesi kağıt üzerinde kaldı”

Dernek, proje alanının büyük şirketlere “peşkeş çekildiğine” dair duyumlar olduğunu, dolgu faaliyetlerinin de bu şirketler tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Bazı büyük firmaların adının geçtiği, ancak OSB yönetiminin internet sitesinde bu konuda şeffaf bilgi bulunmadığı belirtildi.

Proje kapsamında kesme çiçek üretimi ve yerel halk için istihdam vaat edildiğini hatırlatan dernek, “Bugün gelinen noktada var olan tarım ve hayvancılık bile bitirilme noktasına getirildi” değerlendirmesinde bulundu.

Ağır metal uyarısı: “Tepeoba madeni atıkları zehir saçabilir”

Açıklamada, kapanan Tepeoba Molibden Madeni’nden kalan ağır metal yüklü atıkların dolgu malzemesi olarak kullanıldığı iddia edilerek, bu alanın çevre ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklere dair herhangi bir çalışma yapılmadığına dikkat çekildi.

Dernek, davanın bir an önce sonuçlandırılmasını, projenin iptal edilmesini ve alanın eski haline mümkün olduğunca kavuşturulmasını talep etti.

OSB yönetimine çağrı: “Zararlar tazmin edilsin, süreç şeffaf yürütülsün”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, OSB yönetimini Çıkrıkçı köylülerinin uğradığı zararları tazmin etmeye çağırdı.

Ayrıca dolgu ihalelerinin nasıl yapıldığı, hangi şirketlere verildiği ve alan içinde satılan parsellerin sahipleri konusunda kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini istedi.

Açıklama, “Yapılan yanlıştan derhal dönülmeli, hem sulak alanın hem de bölge halkının geleceğini koruyacak adımlar acilen atılmalıdır” çağrısıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
KAZ DAĞLARI Kaz Dağları Koruma Derneği Kaz dağları kardeşliği Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
