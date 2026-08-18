Akbelen’in kadınlarını anlatan belgesele Saraybosna’da ödül

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı mücadelesini ve bu mücadelenin merkezindeki kadınları anlatan uzun metraj belgesel “Akbelen Ormanı’ndan Dönüşüm Hikayeleri” (Transformation Stories from Akbelen Forest), 32. Saraybosna Film Festivali kapsamında yürütülen Docu Rough Cut Boutique programında Movies that Matter Ödülü’ne değer görüldü.

Yönetmenliğini Selen Çatalyürekli’nin, yapımcılığını Zeyneb Gültekin’in üstlendiği proje, 14-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen festivalin kurgu aşamasındaki belgesellere yönelik programına seçilen beş filmden biri.

Movies that Matter Ödülü, film ekibine projeyi Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen Movies that Matter Festivali kapsamında tanıtma olanağı sağlıyor. Movies that Matter, insan hakları ve sosyal adalet konularını odağına alan uluslararası bir film festivali.

Film hakkında

“Akbelen Ormanı’ndan Dönüşüm Hikayeleri”nin çekimleri Aralık 2021’de başladı ve halen devam ediyor.

Film, kadınların ekolojik mücadelelerin neden sıklıkla ön saflarında yer aldığını ve bu mücadelenin daha farklı bir yaşamın mümkün olup olmadığına dair neler söylediğini araştırıyor. Bir ormanın ve yaşam alanlarının yok oluşunun yanında, kadınların mücadele içindeki kişisel ve kolektif dönüşümünü de takip ediyor.

Komşuluktan örgütlü bir dayanışmaya uzanan hikâye, değişen toplumsal cinsiyet rolleri, güç ilişkileri ve uzun soluklu bir mücadelenin duygusal bedelleriyle birlikte anlatılıyor.

*Zeyneb Gültekin ve Selen Çatalyürekli, Saraybosna Film Festivali’nde.

Uluslararası platformlardan seçkiler ve ödüller

Proje, yapım sürecinde ZagrebDox Pro Slow Pitch, Docu Rough Cut Boutique ve Svaneti Film Festivali Work in Progress Competition programlarında yer aldı.

Nisan ayında düzenlenen ZagrebDox Pro Slow Pitch programının sonunda film, Doclisboa’nın Nebulae programına katılım, Rab Film Festivali’nde rezidans ve Impronta Films’ten bir yıllık mentorluk olmak üzere üç ödül aldı.

Ardından Docu Rough Cut Boutique’e seçilen proje, programın Saraybosna ayağında Movies that Matter Ödülü’ne değer görüldü.

Kurgu aşamasındaki belgeseller için bölgesel program Saraybosna Film Festivali ve Balkan Documentary Center tarafından oluşturulan Docu Rough Cut Boutique, Güneydoğu Avrupa ve Kafkasya’dan kurgu aşamasındaki belgesel projelerine yönelik bir gelişim programı. Her yıl beş projenin seçildiği programa kabul edilen ekipler, belgesel alanında deneyimli uluslararası uzmanlarla projelerine özel danışmanlık süreçlerine katılıyor; kurgu çalışmaları, grup oturumları ve bire bir görüşmeler aracılığıyla filmlerini geliştiriyor. 2026 edisyonu mayısta Sofya, temmuzda çevrimiçi ve ağustosta Saraybosna olmak üzere üç modül halinde yürütüldü. Saraybosna ayağı, festivalin endüstri programı CineLink Industry Days kapsamında gerçekleştiriliyor. CineLink Industry Days, bu yıl 15-20 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor.

Akbelen’de ne oldu? İkizköylüler, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlayan maden sahasının Akbelen Ormanı’na doğru genişletilmesine karşı 2019’dan bu yana mücadele ediyor. Akbelen Ormanı’ndaki sürekli nöbet ise Temmuz 2021’de başladı. Milas ve Yatağan’da kömür madenciliği nedeniyle bugüne kadar 10 köy boşaltıldı. Temmuz 2023’te jandarma eşliğinde başlayan ağaç kesimlerine karşı direnen köylüler hakkında açılan davalar sürüyor. Akbelen'deki talan, aylar sonra ilk kez görüntülendi

(DS/VC)