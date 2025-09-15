ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 08:46
 Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 11:48
3 dk Okuma

Akbelen’de zeytin ağaçları kesildi, gözaltılar var

Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli X hesabından yapılan çağrıda, "Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Akbelen’de zeytin ağaçları kesildi, gözaltılar var

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen’de, YK Enerji / Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen termik kömür projesinin ve maden sahası genişletme girişimlerinin ardından, zeytinliklerle ormanlar yeni bir baskı dalgasıyla karşılaşıyor. Altı yıldır süren hukukî ve fiilî direnişe rağmen, bu sabah kömür şirketi ve muhtar işbirliğiyle zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığı iddiası, yörede büyük tepkiyle karşılandı.

Akbelen için mücadele edenlerin seslerini duyuran Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli X hesabından yapılan çağrıda, “Zeytinlikler için geldiler” denildi.

Çağrı şöyle:

"Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz!"

Aynı sosyal medya hesabından daha sonra "gözaltına alındık" bilgisi paylaşıldı, şöyle denildi:

"GÖZALTINA ALINDIK Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız."

Direnişin Kronolojisi

*Akbelen Ormanı, YK Enerji / Limak-İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan yaklaşık 740 dönümlük alan.

*İzinler, yönetmelik değişiklikleri ve mahkeme kararlarıyla projeye direniş gösterildi. Mücadele yalnızca ekolojiyle sınırlı kalmadı; zeytinliklerin korunması, su kaynaklarının tehlike altında olması, köylülerin geçim kaynağı olarak zeytincilik ve tarımın zarar görmesi gibi çok boyutlu bir yaşam savunusu haline geldiResmî olarak zeytinlikleri koruyan yasalar olmasına rağmen, madencilik faaliyetlerine açılacak bölgelerde “zeytin ağaçlarının taşınması” gibi uygulamalar gündeme gelmiş durumda. Bu taşımalar teoride “rehabilitasyon” vaatleriyle birlikte sunulsa da yöre halkı, ekolojik ve sosyoekonomik maliyetlerin yeterince hesaba katılmadığını söylüyor.

*Köylüler, muhtarların şirketle işbirliği içinde olduğu iddiasıyla güçlü biçimde çıkarlarını korumaya çalışıyor; “zeytin ağaçlarını ve topraklarımızı madene teslim etmeyeceğiz” mesajı veriliyor.

*İkizköylüler ve çevreciler, kamuoyuna, sosyal medya kullanıcılarına çağrı yaptı: gelin, bu süreci görünür kılalım; hukuki kararları takip edelim; alanlarda nöbet tutalım

*Mahkemelerde açılan davaların sonucu, şirketin izin süreçlerinin hukuka uygunluğu, mevcut izinlerin yenilenip yenilenemeyeceği gibi konular, hayatî önemde meseleler olarak öne çıkıyor.

9 Eylül 2025
4 Şubat 2025
14 Eylül 2025
(EMK)

Akbelen ikizköy İkizköy direnişi Akbelen direnişçisi Zehra Nene Akbelen direniyor Akbelen'de ağaç kesimi
