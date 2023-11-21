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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 14:32
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 14:32
2 dk Okuma

Akbelen Ormanı'nda maden çalışmaları başladı

İkizköy Çevre Komitesi: “Herkesi, bugüne kadar Akbelen'e sahip çıkan tüm yurttaşları dayanışmaya çağırıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/akbelen-ormani-nda-maden-calismalari-basladi.jpg
Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Akbelen Ormanı'nda, İkizköylülerün ve çevre örgütlerinin mücadelesine rağmen 24 Temmuz’da başlayan ağaç kesimlerinden sonra maden çalışmaları başladı. 

İkizköy Çevre Komitesi, bugün yayımladığı ve “Acil dayanışma çağrısı” notuyla duyurduğu açıklamasında, Akbelen Ormanı’nda bir haftadır dinamit patlatıldığını duyurdu.

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“Akbelen’den vazgeçmedik”

İkizköy Çevre Komitesi’nin çalışmalara ilişkin açıklaması şöyle:

“Bir haftadır dinamitler evlerimizin yanında, zeytinliklerimizin hemen karşısında patlatılmaya başlandı. Evlerimizde çatlaklar oluşuyor, her gün depremi yaşıyoruz. Şu an köylü zeytin hasadında. Bu madenin yakınında ve 3 kilometre çevresinde 45 bine yakın zeytin ağacı olmasına rağmen, Zeytin Kanununa rağmen bu maden işletilmeye başlandı. 

“Köylüler olarak 17 Temmuz 2021'de başlattığımız nöbetimiz devam ediyor. Jandarmanın güvenliğinde, korumasında Akbelen adım adım yok ediliyor. En kısa zamanda buna yönelik eylemliliklerimiz olacak. Gözünüz, kulağınız biz İkizköylülerde olsun. Herkesi, bugüne kadar Akbelen'e sahip çıkan tüm yurttaşları dayanışmaya çağırıyoruz. Bizler Akbelen'den vazgeçmedik. Biz bitti demeden bu dava bitmez!” (TY)

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