Akbelen direnişçisi Havana Ova: Biz davamızdan vazgeçmedik

Akbelen Direnişi’nin sembol isimlerinden Havana Ova (kamuoyunda bilinen adıyla Havana Teyze), direnişle ilgili mesaj gönderdi.

İkizköy Çevre Komitesi’nin yayımladığı mesajda, Havana Ova’nın yaz aylarındaki jandarma müdahalesinde biber gazından etkilendiğine ve hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilerek şöyle dendi:

“Havana teyzeyi hatırlarsınız: Yazın jandarmanın biber gazı ve tomayla müdahalesi sırasında bayılmış, alana ambulans çağrılmasına izin verilmediği için robocop jandarma kalkanı üzerinde taşınıp gözaltı aracı ile hastaneye götürülmüştü.

“Tedavi boyunca yine müdahaleden etkilenen torunlarının adını sayıklamıştı. Buna rağmen gecesini gündüzüne katıp nöbet alanına gelmiş, verdiği onurlu mücadelenin peşinden ayrılmamıştı.”

İkizköylü Esra Işık: Nöbetimiz sürüyor, Akbelen’den vazgeçmeyeceğiz

“Biz bu topraklarda doğduk”

Havana Ova’nın Akbelen Direnişi’ne dair mesajı ise şöyle:

"Biz bu topraklarda doğduk, bu toprakları işleyerek büyüdük. Yıllarca emek ettik; çocuklarımız, torunlarımız için büyüttük, yetiştirdik. Torunlarıma bu topraklardan, yetiştirdiğim zeytinlerden, 65 yıllık emeğimden başka bırakacak neyim var?

“Her şey torunlarım için. Bizi unutmasınlar, biz davamızdan vazgeçmedik.” (TY)