Akbank Sanat’ta ‘Sinema ve Sürdürülebilirlik’

Akbank Sanat ve EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu işbirliğiyle düzenlenen “Sinema ve Sürdürülebilirlik” gösterim ve söyleşi programı yarın (14 Ocak) başlıyor.

Program, ekoloji dostu yapım süreçlerini teşvik etmeyi ve sinemada sürdürülebilirliği tartışmayı amaçlıyor.

Programın açılış filmi, Aïssa Maïga’nın yönettiği Su Üstünde Yürümek (2021), Kuzey Nijer'deki Tatiste köyündeki iklim krizini ve suya erişim mücadelesini ele alıyor. Cannes'da prömiyerini yapan bir diğer film, Cyril Dion’un Hayvan'ı (2021) ise doğayla uyum içinde yaşamayı amaçlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor.

Neandria

Serpil Altın’ın Bir Zamanlar Gelecek: 2121'i (2022) ve Reha Erdem’in Neandria'sı (2023) gibi ekolojik temalarla dikkat çeken ulusal yapımlar da programda yer alıyor.

Programda ayrıca sinemaseverlere, sektör profesyonellerine ve eğitimcilere ilham vermeyi ve onları bilgilendirmeyi amaçlayan söyleşi ve seminerler düzenlenecek. Enerji verimliliğinden atık yönetimine, karbon ayak izi hesaplamalarından sürdürülebilir hikâye anlatımına geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı etkinliklerde sürdürülebilir film yapımı ve eğitiminin detayları konuşulacak.

Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olduğu programın detaylarını görmek için tıklayın. (TY)