Akaryakıta ‘ÖTV güncellemesi’ zammı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini yayınlamasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıttan alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) yeniden belirledi.

GİB, 6 aylık enflasyonun TÜİK tarafından yüzde 25,61 oranında hesaplandığını belirterek ÖTV tutarında da buna göre artış yaşandığını kaydetti.

ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 olan ÖTV tutarı 8,86 liraya, LPG’de 5,77 lira olan tutar 7,25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0,0747 liradan 0,0938 liraya yükseldi.

ÖTV’ye yüzde 20 oranında KDV oranı da eklenince durum tüketiciye zam olarak yansıdı. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı geldi.

Ankara’da benzin 37,47 liraya, motorin 39,65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 39,36 lira oldu. İzmir’de benzin 37,65, motorin 40,27 lira oldu.

(HA)