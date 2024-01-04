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Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 10:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 11:02
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Akaryakıta ‘ÖTV güncellemesi’ zammı

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıttan alınan ÖTV'ye TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 25,61 tutarında zam yaptı. Bu da benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı demek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akaryakıta ‘ÖTV güncellemesi’ zammı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini yayınlamasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıttan alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) yeniden belirledi.

GİB, 6 aylık enflasyonun TÜİK tarafından yüzde 25,61 oranında hesaplandığını belirterek ÖTV tutarında da buna göre artış yaşandığını kaydetti.

ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 olan ÖTV tutarı 8,86 liraya, LPG’de 5,77 lira olan tutar 7,25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0,0747 liradan 0,0938 liraya yükseldi.

ÖTV’ye yüzde 20 oranında KDV oranı da eklenince durum tüketiciye zam olarak yansıdı. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı geldi.

Ankara’da benzin 37,47 liraya, motorin 39,65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 39,36 lira oldu. İzmir’de benzin 37,65, motorin 40,27 lira oldu.

(HA)

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