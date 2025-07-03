Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkiye otomatik ÖTV zammı

Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisine (ÖTV), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün enflasyon verilerini açıklamasının ardından zam geldi.

Bu ürünlerden alınan ÖTV, TÜİK’in açıkladığı altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) olan yüzde 15,71 oranında arttırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2023 döneminde olduğu gibi ÖTV güncellemelerinde olan yetkisini kullanarak zammı iptal etmedi.

TÜİK aylık enflasyona yüzde 1,37 dedi, emekliye zam oranı yüzde 16 oldu

Zamla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

“Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanı’nca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağının hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla yüzde 15,71 olarak hesaplamıştır.”

Zamla birlikte sigaradan alınan 1,8313 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 28 kuruş artarak 2 lira 1189 kuruşa yükseldi. Böylece bir paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 36,62 liradan, 42,37 liraya çıktı.

Asgari maktu vergi tutarı, satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan vergi miktarını gösteriyor. Ancak piyasada satılan sigaraların yaklaşık yüzde 90’ı asgari maktu vergi tutarının üzerinde vergiye tabi olacak şekilde fiyatlandırılıyor.

Asgari maktu vergi tutarında yapılan 6 liralık artışın sigara fiyatlarına 11 ila 13 TL arasında yansıması bekleniyor.

Bedelli askerlik 280 bin liraya ulaştı

Bir zam haberini de Milli Savunma Bakanlığı verdi. Bedelli askerlik de TÜİK’in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu oranında zamlandı.

243 bin 13 TL olan bedelli askerlik ücreti 37 bin 837 TL zamla 280 bin 850 TL’ye yükseldi. Bu da yaklaşık 13 asgari ücrete eşit.

(HA)