Akar, dini eğitimi övdü: Çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek...

Eski Milli Savunma Bakanı, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir etkinlikte eğitim üzerine tepki toplayan açıklamalar yaptı.

“Eğitimin amacının bilgi edinmek olmadığını” ifade eden Akar, LGBTİ+’ları hedef aldı ve "4-12 yaş çocuklara Allah korkusu verilmezse ateistle mi uğraşacaksınız LGBT ile mi?" dedi.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu iki kuldan utanmak. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, vatan sevgisini verirsek, millet sevgilisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilmezse şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız.

Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı ve ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımız da bize yabancılaşıyor, kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."