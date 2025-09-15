Akademisyenlerden imza kampanyası: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz

Eski Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ve siyaset bilimci Prof. Dr. Nuray Mert, “Demokrasi onurumuzdur” başlıklı bir metin kaleme aldı. “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” diyen akademisyenler, herkesi imza kampanyasına katılmaya çağırdı.

Metinde, iktidarın sandıkta kaybettiğini anladığı anda CHP'ye saldırdığı ifade edildi. “Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır” denildi.

“Demokrasi Onurumuzdur” başlıklı bildiride, hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasının insanlık onuruna yönelen bir saldırı olduğu belirtildi. Bildiride, baskıcı rejimlerin korku ve çaresizlik yayarak ayakta kaldığı, ancak suskunluğun onursuzluk anlamına geleceği ifade edildi.

Metinde, iktidarın uzun süredir demokratik alanı daralttığı, sandıkta yenilgi yaşadığını anladığında ise muhalefeti doğrudan hedef aldığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve farklı yerel yöneticilere yönelik baskıcı politikaların muhalefeti zayıflatma amacı taşıdığı, ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

Akademisyenler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde demokratik muhalefetin güçlendiğini belirterek, iktidarın şimdi de CHP yönetimini hedef aldığına dikkat çekti.

“Artık mesele yalnızca bir parti değil, demokrasi ve insanlık onuru meselesidir” denilen açıklamada, tüm yurttaşlara demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütme çağrısı yapıldı.

Bildiriye İmza Atan Akademisyenler

Abdullah Kehale, Ahmet Alkan, Ahmet Aykaç, Ali Güvenç Kiraz, Ali Haydar Konca, Ali Tirali, Alper Kalibar, Armağan Özel, Asuman Çakır, Ayhan Alkış, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Uysal, Bahadır Altan, Bekir S. Kocazeybek, Belgin Bıyıkoğlu, Berk Esen, Binnaz Toprak, Burak Can Çelik, Can Kakışım, Celal Yıldırım, Cem Özen, Cengiz Arın, Cenk Yiğiter, Ceren Belge, Cevat Demir, Deniz Özdemir, Dilşa Deniz, Doğan Bermek, Erdoğan Aydın, Ersin Kalaycıoğlu, Esen Aslandoğan, Esra Mungan, Eylem Çamuroğlu Çığ, Faruk Birtek, Fatih Ergin, Fatma Akdokur, Fatma Şenyücel, Fatmagül Berktay, Gençay Gürsoy, Gülser Öztunalı Kayır, Gülseren Onanç, Günay Göksu Özdoğan, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Hakan Yavuzyılmaz, Halil İbrahim Yenigün, Hasan Sınar, Haydar Ergülen, Hıdır Eren Çelik, İbrahim Betil, İbrahim Yener, İhsan Eliaçık, İslam Özkan, İsmail Güzelsoy, İsmail Topkaya, Kadir Akın, Kuban Kural, Kumru Toktamış, Kuvvet Lordoğlu, Ludmila Denisenko, M. Oğuz Sinemillioğlu, Mehmet Ali Alpar, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Meral Özbek, Meriç Taylan, Meryem Koray, Mete Tapan, Metin V. Bayrak, Mine Eder, Murat Büyükyılmaz, Murat Kubilay, Murat Özyüksel, Nazan Aksoy, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Neşe İmeryüz, Nihal İncioğlu, Nilgün Kaner Koç, Nilgün Toker, Nilüfer Tapan, Nuray Mert, Olcay Kanal, Onur Hamzaoğlu, Orhan Silier, Orhan Şener Deliormanlı, Öget Öktem, Ömer Madra, Önder Özden, Özlem Altıok, Özlem Özkan, Özgür Emrah Gürel, Refik Baysal, Reşit Canbeyli, Rıdvan Hatun, Sefa Feza Arslan, Sema Bayraktar, Serap Erdoğan, Serdar Arat, Sevgi Uçan Çubukçu, Sinan Hacıömeroğlu, Süleyman Çelebi, Şevket Pamuk, Şöhret Can Kolsuz, Taçlı Yazıcıoğlu, Tahir Özyurtseven, Tahsin Yeşildere, Temel İskit, Tezgül Çiftçioğlu, Tuğba Bozcaga, Tülin Dursun, Uğur Sönmez Özlü, Ümit Aktaş, Üstün Ergüder, Yasemin Bektaş, Yeşim Arat, Yücel Demirer, Zehra Arat, Zeynep Geçer.

(EMK)