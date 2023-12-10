Akademisyen, yazar, siyasetçi ve AKP'li eski bakandan Gezi davası için adalet çağrısı

Aralarında akademisyen, gazeteci, ilahiyatçı, milletvekili ve AKP’li eski bir bakanın da bulunduğu 21 kişilik bir grup 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Gezi davası için adalet istedi.

Gezi ve Gezi davasının önyargılarla tartışıldığı aktaran grup, yayınladıkları metinde “Akıl ve vicdan pusulası yerine önyargılarımızı ve vehimlerimize teslim olduk, yolumuzu kaybettik” dedi.

Yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine vurgu yaptı. Haksızlıkların mutlaka giderilmesini istedi. “Bu, masumların suçlulardan ayrılması için elzem olduğu gibi toplumsal kutuplaşmanın yerine barışın, yargıya güvensizliğin yerine hukukun üstünlüğüne inancın yeniden inşası için de bir fırsattır” ifadelerini kullandı:

Adalet kâinatın ruhudur ve bir insan topluluğunun toplum olabilmesi ancak bu ruha saygı göstermesi ile mümkündür. Ortak doğru ve iyiye ulaşmak için hakikatten, haktan ve adaletten ayrılmamak gerekir. Ancak, maalesef kör bir kutuplaşmada debelendiğimiz son yıllarda adalet anlayışımız da yerle yeksan oldu. Akıl ve vicdan pusulası yerine önyargılarımıza ve vehimlerimize teslim olduk, yolumuzu kaybettik.

Hepimize zarar veren önyargılarla tartışılan çok önemli iki konu da Gezi olayları ve Gezi davasıdır.

Gezi olayları, 2013’te aynı zamanda bir deprem toplanma alanı olan Taksim Gezi Parkı'nın yapılaşmaya açılmaması için başlamış, devamında ise Türkiye genelinde kitleselleşerek toplumsal hafızada yer etmiş ve yakın dönem Türkiye siyasetini her manasıyla etkilemiş toplumsal olaylardır. Kuşkusuz farklı kesimlerin bu konuda olumlu ya da olumsuz, farklı düşünceleri olması da anlaşılır bir şeydir.

Gezi davası ise Gezi olayları ile ilgili olmakla beraber ayrı bir konudur. Her hukuki dava gibi siyaset dışı olması gerekirken baştan itibaren Gezi’ye ilişkin sübjektif değerlendirme ve niyet okumalar maalesef bu davaya sirayet etmiştir. Sanıklar düşmanlaştırılmış, dava adaleti sağlamak yerine topluma gözdağı vermek için araçsallaştırılmış ve nihayetinde beş kişinin cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır.

Gezi olayları sırasında vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiş, yaralanmış, kamu malları zarar görmüş ve provokasyonlar yaşanmıştır. Ancak bu filler ve failleri ile mevcut Gezi davasının sanıkları arasında bağlantı kuran tek bir somut delil yoktur. Bu davada defalarca hâkim heyetinin değiştirilmesi, evvelce ‘beraat’ kararı veren hâkimlerin mesnetsiz soruşturmalara muhatap bırakılması ve tek bir yeni delil eklenmeden aynı dosyada yıllar sonra ‘mahkumiyet’ hükmü kurulması adalete olan inanca ağır darbe vurmuştur. Sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yargıtay'ın onama kararına itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdukları bu süreçte başlayan hukuki tartışma tüm toplumun gözü önünde yaşanan bir iktidar kavgasına malzeme yapılmış, tarihe geçecek bir siyasal inatlaşma simgesi haline gelmiştir.

Yıllardır cezaevinde olan insanlar bir devlet krizinin ortasında kalmış, kendileri ile hiç ilgisi olmayan hesaplaşmaların kurbanı haline gelmiştir. Ne yazık ki yakın tarihimizde toplumun değişik kesimleri değişik zamanlarda büyük haksızlıklara, zulümlere uğradılar. Görevi adalet dağıtmak olan yargı sopa olarak kullanıldı Herkesin sopayı ele geçirmek için sıra beklediği bu kör dövüşüne, toplumsal barışı dinamitleyen bu büyük yanlışa son vermeliyiz.

Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlamalı, mahkemeleri siyasetin aracı olmaktan çıkarmalıyız. Gezi davası sanıklarının yaşadığı haksızlıklar mutlaka giderilmelidir. Bu, masumların suçlulardan ayrılması için elzem olduğu gibi toplumsal kutuplaşmanın yerine barışın, yargıya güvensizliğin yerine hukukun üstünlüğüne inancın yeniden inşası için de bir fırsattır.

Bizler adaleti devletin temeli olarak gören binlerce yıllık bir medeniyetin çocuklarıyız. Adaleti sınırlarımızın ötesinde değil asırlık Cumhuriyetimizin kurumlarında aramak ve bulmak zorundayız. Suçsuz insanlar yıllardır cezaevindeler ve biz bir şeyler yapmazsak daha yıllarca kalacaklar. Buna seyirci kalmak bizi bir toplum olmaktan çıkarır.

Hukukun üstünlüğüne inanan herkesin siyasal önyargılar ve vehimleri aşarak cesaretle hakikati ortaya koyması gerekmektedir. Masumların cezalandırılmasına ses çıkarmayanları yargılayacak ve terazisi asla şaşmayan bir mahkeme olduğunu hatırlatırız. Siyaset kurumuna düşen yargı organlarını siyasal hesaplaşma alanı olmaktan çıkarıp, bağımsız mahkemelere güveni tesis edecek adımları bir an önce atmaktır.

Bu ülke mutlaka vatandaşlarının tamamının ‘Hakkım teslim edilir’ diyebildiği bir ülke haline getirilmelidir. Herkesi bunun için ısrarcı olmaya, yetkilileri de görevlerini yapmaya davet ediyoruz.