Akademisyen ve gazeteci Semra Somersan hayatını kaybetti

Barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan hayatını kaybetti. Somersan’ın vefat haberini Barış Akademisyenleri sosyal medyadan duyurdu.

Barış Akademisyenleri’nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında” diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar Semra Somersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik. Sevgi dolu kararlılığını mücadelemizde yaşatacağız.