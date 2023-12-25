Akademisyen ve gazeteci Semra Somersan hayatını kaybetti
Semra Somersan’ın cenazesi, 27 Aralık Çarşamba günü İstanbul, Beyoğlu’na bağlı Cihangir’deki Firuzağa Camii’nden kaldırılacak.
Barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan hayatını kaybetti. Somersan’ın vefat haberini Barış Akademisyenleri sosyal medyadan duyurdu.
Barış Akademisyenleri’nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
“Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında” diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar Semra Somersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik. Sevgi dolu kararlılığını mücadelemizde yaşatacağız.
Somersan’ın cenazesi, 27 Aralık Çarşamba günü İstanbul, Beyoğlu’na bağlı Cihangir’deki Firuzağa Camii’nden kaldırılacak.
Semra Somersan kimdir?
25 Aralık 2023
(VC)