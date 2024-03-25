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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 11:17
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 15:09
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Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

Sirman’ın avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, dosyaya gizlilik kararı getirildiğini ve gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

Saha araştırması için görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle 23 Mart Cumartesi günü Burgazada’daki evinden gözaltına alınan Antropolog Nükhet Sirman’ın dosyasında gizlilik kararı getirildi.

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Sirman, gözaltı sonrasında Mersin Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü. 

Sirman'ın ifadesi yarın alınacak

bianet’e bilgi veren feminist aktivist Feride Eralp, Nükhet Sirman’ın moralinin yerinde olduğunu belirtti, şöyle dedi:

“Dün görme şansımız oldu. Morali iyi. Başsavcılık üzerinden avukatları dosyayı takip ediyor. Yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.”

Sirman’ın avukatı Fatoş Hacıvelioğlu da dosyaya gizlilik kararı getirildiğini ve gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını söyledi.   

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24 Mart 2024

(EMK) 

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