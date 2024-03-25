Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

Saha araştırması için görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle 23 Mart Cumartesi günü Burgazada’daki evinden gözaltına alınan Antropolog Nükhet Sirman’ın dosyasında gizlilik kararı getirildi.

NÜKHET SİRMAN'ın değerlendirmesi Prof. Sirman: "Kadınların Korkması Muhafazakarların İşine Yarıyor"

Sirman, gözaltı sonrasında Mersin Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

Sirman'ın ifadesi yarın alınacak

bianet’e bilgi veren feminist aktivist Feride Eralp, Nükhet Sirman’ın moralinin yerinde olduğunu belirtti, şöyle dedi:

“Dün görme şansımız oldu. Morali iyi. Başsavcılık üzerinden avukatları dosyayı takip ediyor. Yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.”

Sirman’ın avukatı Fatoş Hacıvelioğlu da dosyaya gizlilik kararı getirildiğini ve gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını söyledi.

Nükhet Sirman kimdir?

(EMK)