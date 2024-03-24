Akademisyen Nükhet Sirman gözaltına alındı

Barış akademisyenlerinden, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Nükhet Sirman gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin yaptığı saha çalışmasında görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu açıklandı.

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Dissensus Araştırma'nın kurucu ortağı Nükhet Sirman, Mersin'de yaptığı saha çalışması sırasında görüştüğü kişilerden birinin teknik takip altında olması nedeniyle dün akşam saatlerinde Burgaz Adası'ndaki evinden gözaltına alındı. Sirman gözaltına alınmasının ardından Mersin Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

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Sirman'ın, ifadesinin alınması için pazartesi günü savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Nükhet Sirman kimdir?