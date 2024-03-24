ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Mart 2024 22:31
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 11:37
1 dk Okuma

Akademisyen Nükhet Sirman gözaltına alındı

Antropolog Nükhet Sirman saha araştırması için görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Akademisyen Nükhet Sirman gözaltına alındı

Barış akademisyenlerinden, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Nükhet Sirman gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin yaptığı saha çalışmasında görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu açıklandı.

NÜKHET SİRMAN'ın değerlendirmesi
Prof. Sirman: "Kadınların Korkması Muhafazakarların İşine Yarıyor"
18 Eylül 2007

Dissensus Araştırma'nın kurucu ortağı Nükhet Sirman, Mersin'de yaptığı saha çalışması sırasında görüştüğü kişilerden birinin teknik takip altında olması nedeniyle dün akşam saatlerinde Burgaz Adası'ndaki evinden gözaltına alındı. Sirman gözaltına alınmasının ardından  Mersin Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.  

Sirman: TMK, Erkeği Hem Koca, Hem Reis Yaptı
25 Nisan 2006

Sirman'ın, ifadesinin alınması için pazartesi günü savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. 

Nükhet Sirman kimdir?
Nükhet Sirman kimdir?
24 Mart 2024
ilgili haberler
Sosyal medyadan tepki yağıyor: Nükhet Hoca serbest bırakılsın
Bugün 15:09
/haber/sosyal-medyadan-tepki-yagiyor-nukhet-hoca-serbest-birakilsin-293425
Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı
Bugün 11:17
/haber/akademisyen-nukhet-sirman-in-gozalti-suresi-uzatildi-293410
PROF. NÜKHET SİRMAN YORUMLUYOR
Gezi Direnişi Barışı Toplumsallaştırdı
7 Haziran 2013
/haber/gezi-direnisi-barisi-toplumsallastirdi-147360
ilgili haberler
Sosyal medyadan tepki yağıyor: Nükhet Hoca serbest bırakılsın
Bugün 15:09
/haber/sosyal-medyadan-tepki-yagiyor-nukhet-hoca-serbest-birakilsin-293425
Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı
Bugün 11:17
/haber/akademisyen-nukhet-sirman-in-gozalti-suresi-uzatildi-293410
PROF. NÜKHET SİRMAN YORUMLUYOR
Gezi Direnişi Barışı Toplumsallaştırdı
7 Haziran 2013
/haber/gezi-direnisi-barisi-toplumsallastirdi-147360
Sayfa Başına Git