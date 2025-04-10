Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, İstanbul Üniversitesi işyeri temsilcisi akademisyen Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Şube, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu hukuksuzluğa karşı ses veren, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız serbest kalana dek mücadelemiz sürecek!” ifadelerini kullandı.

Tahliye kararına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Eğitim Sen ise “Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunan herkes serbest bırakılsın,” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot eylemlerine destek veren Dölek, 26 Mart’ta gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanmıştı. Dölek, Eğitim Sen’in 25 Mart’ta aldığı bir günlük iş bırakma kararı kapsamında İstanbul Üniversitesi önünde düzenlediği eylemde bir açıklama yapmıştı.

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Evrensel’in haberine göre, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 26 ve 27 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 110 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, tensip zaptı üzerinden tutuklu bazı kişiler hakkında tahliye kararları da verildi. Mahkeme, haklarında tutuklama kararı bulunan Abuzer Görgüç, Kerem Gümre, Levent Dölek ve Hasan Bilgin için tahliye kararı verdi.

Ayrıca mahkeme, soruşturma aşamasında haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner'in de bulunduğu bazı kişiler hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

İddianamede şüpheli olarak yer alan diğer kişiler hakkındaki tüm adli kontrol kararları da yine kaldırıldı.

Davanın ilk duruşması 9-10-11 Eylül 2025 tarihleri arasında görülecek.

(VC)