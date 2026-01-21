ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:40 21 Ocak 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 17:31 21 Ocak 2026 17:31
Okuma Okuma:  3 dakika

Akademisyen Eylem Ümit Atılgan’a Uğur Mumcu Özel Ödülü

Atılgan, "Mesleğimizi asıl icra eden, adalet arayan vatandaşın derdiyle dertlenen, adliye koridorlarında olması gerekeni oldurmaya çalışanlar, onlardır. Bu ödülü gerçek hak savunucuları adına kabul ediyorum" dedi.

Akademisyen Eylem Ümit Atılgan’a Uğur Mumcu Özel Ödülü
*Eylem Ümit Atılgan

Antalya Barosu’nun 2007 yılından beri her yıl verilen “Uğur Mumcu Özel Ödülü”nün bu yılki sahibi kadın hareketine uzun yıllardır emek veren feminist Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan oldu.

Ödül, ilk kez verildiği 2007 yılında, Danıştay saldırısı sonucu hayatını kaybeden Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin adına ailesine takdim edilmiş, bugüne kadar da pek çok hukukçuya verilmişti.

Uğur Mumcu Özel Ödülü’nün sahibini bulacağı tören, 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da Antalya Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

"Ödülü gerçek hak savunucuları adına kabul ediyorum"

bianet'e konuşan Atılgan şöyle dedi:

"Uğur Mumcu katledildiğinde üniversite sınavlarına hazırlanan bir liseliydim. Cumhuriyet Gazetesinde Uğur Mumcu’nun köşesini takip ederdim. Sakıncalı Piyade’yi tiyatroda izlemiştim. Tanık olduğum belki de ilk siyasi suikasttı. Çok etkilendim. Hiç aklımda yokken Uğur Mumcu’nun kaybının ardından Hukuk okumaya karar verdim ve Uğur Mumcu’nun okulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tek tercih olarak yazıp girdim. Uğur Mumcu’nun okulunda okumak, onun izinden gitmek demekti benim için.  Uğur Mumcu Özel Ödülüne layık görülmek onun izinde yürümeye devam ettiğimin bir işareti olduğundan benim için çok kıymetli.

Antalya Barosunun değerli hak savunucularının beni yani bir akademisyeni layık görmesi ise bu onurlu ödülün kıymetini artırıyor. Mesleğimizi asıl icra eden, adalet arayan vatandaşın derdiyle dertlenen, adliye koridorlarında olması gerekeni oldurmaya çalışanlar, onlardır. Bu ödülü gerçek hak savunucuları adına kabul ediyorum."

Eylem Ümit Atılgan: Haksız tahrik, erkeğe özgü biçilmiş bir kaftan
ADALET Mİ, AYRICALIK MI?
Eylem Ümit Atılgan: Haksız tahrik, erkeğe özgü biçilmiş bir kaftan
25 Temmuz 2024

Eylem Ümit Atılgan hakkında

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan Atılgan, “Aristoteles’in Devlet Kuramı ve Modern Kuramlara Katkısı” başlıklı teziyle yüksek lisansı, “Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları” başlıklı teziyle doktorayı tamamladı.

“Türkiye’deki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma, Haksız Tahrik Kararlarında Eril Tahakküm Kodları” başlıklı doçentlik teziyle 2015 yılında doçentlik unvanını aldı. Mekândan İmkâna Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi, Mithat Sancar ile birlikte kaleme aldığı Adalet Biraz Es Geçiliyor, Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları; Türkiye’deki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma, Haksız Tahrik Kararlarında Eril Tahakküm Kodları başlıklı kitapları mevcut.

Yakın Doğu ve Girne üniversitelerinde öğretim üyesi olan Atılgan, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, Yargı Sosyolojisi, Hukukta Ampirik Çalışmalar, Hukuk ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk gibi dersleri ve hukuk kliniklerini yürütmekte. Kıbrıs’taki gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınlarla, İtalya’daki feminist hak savunucularıyla, Türkiye’deki feminist avukatlarla yapılmış saha araştırmaları bulunan Atılgan evli ve Maya’nın annesi.

(EMK)

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
Dr. Eylem Ümit Atılgan yanıtladı: Çocukları yetişkinler gibi yargılamak çözüm mü?
13 Nisan 2025
/haber/dr-eylem-umit-atilgan-yanitladi-cocuklari-yetiskinler-gibi-yargilamak-cozum-mu-306390
ADALET Mİ, AYRICALIK MI?
Eylem Ümit Atılgan: Haksız tahrik, erkeğe özgü biçilmiş bir kaftan
25 Temmuz 2024
/haber/eylem-umit-atilgan-haksiz-tahrik-erkege-ozgu-bicilmis-bir-kaftan-297830
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Rize’de Murat Çalık için eylem: Çocuğumuza zulüm yapılıyor
21 Ocak 2026
Rize’de Murat Çalık için eylem: Çocuğumuza zulüm yapılıyor
6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
21 Ocak 2026
6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
Faili sor meçhulü gör, kardeşim rahat mı için o son uykunda*
20 Ocak 2026
Faili sor meçhulü gör, kardeşim rahat mı için o son uykunda*
KADINLARIN GÜNDEMİ
Etkin soruşturma yapılsaydı bu kadınlar yaşayabilir miydi?
18 Ocak 2026
Etkin soruşturma yapılsaydı bu kadınlar yaşayabilir miydi?
Görevine iade edilen Cavidan Soykan: Ben, artık sakat kadın bir akademisyenim
12 Ocak 2026
Görevine iade edilen Cavidan Soykan: Ben, artık sakat kadın bir akademisyenim
