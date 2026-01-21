Akademisyen Eylem Ümit Atılgan’a Uğur Mumcu Özel Ödülü

Antalya Barosu’nun 2007 yılından beri her yıl verilen “Uğur Mumcu Özel Ödülü”nün bu yılki sahibi kadın hareketine uzun yıllardır emek veren feminist Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan oldu.

Ödül, ilk kez verildiği 2007 yılında, Danıştay saldırısı sonucu hayatını kaybeden Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin adına ailesine takdim edilmiş, bugüne kadar da pek çok hukukçuya verilmişti.

Uğur Mumcu Özel Ödülü’nün sahibini bulacağı tören, 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da Antalya Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

"Ödülü gerçek hak savunucuları adına kabul ediyorum"

bianet'e konuşan Atılgan şöyle dedi:

"Uğur Mumcu katledildiğinde üniversite sınavlarına hazırlanan bir liseliydim. Cumhuriyet Gazetesinde Uğur Mumcu’nun köşesini takip ederdim. Sakıncalı Piyade’yi tiyatroda izlemiştim. Tanık olduğum belki de ilk siyasi suikasttı. Çok etkilendim. Hiç aklımda yokken Uğur Mumcu’nun kaybının ardından Hukuk okumaya karar verdim ve Uğur Mumcu’nun okulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tek tercih olarak yazıp girdim. Uğur Mumcu’nun okulunda okumak, onun izinden gitmek demekti benim için. Uğur Mumcu Özel Ödülüne layık görülmek onun izinde yürümeye devam ettiğimin bir işareti olduğundan benim için çok kıymetli.

Antalya Barosunun değerli hak savunucularının beni yani bir akademisyeni layık görmesi ise bu onurlu ödülün kıymetini artırıyor. Mesleğimizi asıl icra eden, adalet arayan vatandaşın derdiyle dertlenen, adliye koridorlarında olması gerekeni oldurmaya çalışanlar, onlardır. Bu ödülü gerçek hak savunucuları adına kabul ediyorum."

Eylem Ümit Atılgan hakkında 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan Atılgan, “Aristoteles’in Devlet Kuramı ve Modern Kuramlara Katkısı” başlıklı teziyle yüksek lisansı, “Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları” başlıklı teziyle doktorayı tamamladı. “Türkiye’deki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma, Haksız Tahrik Kararlarında Eril Tahakküm Kodları” başlıklı doçentlik teziyle 2015 yılında doçentlik unvanını aldı. Mekândan İmkâna Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi, Mithat Sancar ile birlikte kaleme aldığı Adalet Biraz Es Geçiliyor, Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları; Türkiye’deki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma, Haksız Tahrik Kararlarında Eril Tahakküm Kodları başlıklı kitapları mevcut. Yakın Doğu ve Girne üniversitelerinde öğretim üyesi olan Atılgan, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, Yargı Sosyolojisi, Hukukta Ampirik Çalışmalar, Hukuk ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk gibi dersleri ve hukuk kliniklerini yürütmekte. Kıbrıs’taki gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınlarla, İtalya’daki feminist hak savunucularıyla, Türkiye’deki feminist avukatlarla yapılmış saha araştırmaları bulunan Atılgan evli ve Maya’nın annesi.

