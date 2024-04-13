Akademisyen Evren Barış Yavuz tutuklandı

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, hakkında başlatılan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” soruşturması sonrasında gözaltına alındı.

MLSA'nın geçtiği bilgiye göre Yavuz, çıkarıldığı Hakimlik tarafından tutuklandı.

Yavuz, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ında olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşmıştı.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da 54 ürün grubunda İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi. Kısıtlanan ürünler arasında ‘uçak benzini ve jet yakıtı’nın bulunması gündem olmuştu.

(EMK)