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HABER
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 16:06
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 20:03
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Akademisyen Evren Barış Yavuz tutuklandı

Yavuz, iktidar destekçilerinin düzenlediği Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" yorumu yapmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akademisyen Evren Barış Yavuz tutuklandı

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, hakkında başlatılan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” soruşturması sonrasında gözaltına alındı. 

MLSA'nın geçtiği bilgiye göre Yavuz, çıkarıldığı Hakimlik tarafından tutuklandı.

Yavuz, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ında olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşmıştı.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
9 Nisan 2024

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da 54 ürün grubunda İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi. Kısıtlanan ürünler arasında ‘uçak benzini ve jet yakıtı’nın bulunması gündem olmuştu.

(EMK)

israil filistin Eren Barış Yavız selçuk bayraktar
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