Ajans Muhbir hesabının yöneticileri Kafkas ve Çardaklı tahliye edildi

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştıkları ‘mülteci karşıtı haberler’ nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu 30 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da izledi.

Ajans Muhbir hesabının tutuklu yöneticilerinden Serkan Kafkas, gazeteci olduğunu, suç unsuru olduğu iddia edilen paylaşımların basında yer alan haberler olduğunu söyledi. Paylaşımların tamamının da ulusal basına yansıdığını belirtti. Kafkas, savunmasına şöyle devam etti:

"Kaynaklı haberler paylaşıyor olmamıza, hatta bazılarının tırnak içinde bir alıntı olmasına rağmen biz neden suçluyuz anlamakta güçlük çekiyorum. Toplumsal olaylardan bahsederken 'Suriyeli, Afgan' gibi ibareler kullanmamız nedeniyle suçlandığımızı düşünüyorum. Bu paylaşımları 5N1K'ya uygun olarak yazdım. Bir etnik grubu hedef almış değilim, herhangi bir ırksal haber yapmam söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

"Ulusal basında yer alan haberleri paylaştım"

Ajans Muhbir hesabının tutuklu bir diğer yöneticisi Süha Çardaklı da "yalan haber" yapmadığını, siyasi kişilerin söylemlerini alıntılayarak paylaştığını öne sürdü.

Bir gazeteci olarak halkın haber almasına hizmet ettiğini savunan Çardaklı, "Nasıl suçlu oluyoruz anlamış değilim. Biz, haber yaparken şahsın ırkını baz almıyoruz. Yaptığımız haberlerin hiçbirinde yorum yok. 42 haberimin hepsinin arkasındayım. Haberlerin birçoğu videolu, görselli. Ulusal basında yer alan haberleri paylaştım" diye savunma yaptı.

Duruşmada savunma diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.

Tutuklu 10 sanık tahliye edildi

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, hakkında adli kontrol kararı olan sanıkların adli kontrol hükümlerini kaldırarak duruşmayı 20 Mayıs'a bıraktı.

Aykırı Haber, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri tutuklandı

(HA)