Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki antik kentte devam eden kazıda gün ışığına çıkarılan Afrodit ve Dionysos heykel başlarının sayısı 5'e yükseldi.

Koca Çay'da yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in heykel başının ikincisi, şarap tanrısı Dionysos'un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.

Dionysos hakkında Dionysus veya Dionisos. Bazı mitolojik eserlerde ve özellikle tragedyalarda Bromios, Euhios, Dithyrambos, İakkhos veya İobakkhos olarak da adlandırılır. Roma mitolojisinde Baküs (Bacchus) olarak da bilinen Denizli - Çallı şarap tanrısı. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Dionysos tanrıların ve tüm insanların babası Zeus ile ölümlü kadın Semele'nin oğlu olarak doğmuştur. Doğurganlık, bereket, tiyatro, coşku ve kendinden geçme ile de ilişkilendirilir. Afrodit hakkında Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası. Beden ve ruh aşkını birbirinden ayıran Antik Yunanlar, Afrodit adında iki tanrıçaya sahiplerdi: Afroditlerin biri, "beden aşkı" tanrıçası, diğeri ise "ruh aşkı" idi. Afrodit altın sıfatıyla çoğu yerde ortaya çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kullanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Güzelliği, sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça, çoğu yerde oğlu Eros ile görünür. Ancak Eros Hesiodos’a göre oğlu değildir ve Afrodit'in alayına daha sonra katılmıştır. Bunun yanı sıra tanrıçanın alayında güzelliği, zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharitler, Horalar ve Hymenaios yer alır. Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir. (Kaynak: wikipedia.org)

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, bu yıl kazı sezonunun en önemli çalışma alanlarından birinin antik dönemde "Penkalas" olarak bilinen Koca Çay olduğunu söyledi.

Çayın üzerinde antik köprüler tespit ettiklerini belirten Coşkun, "Bu alanda yaptığımız çalışmalar 2021 yılından beri sürüyor. Biz bu çayda Roma İmparatorluğu döneminden kalma 4 mermer köprünün var olduğunu biliyoruz. Geçen yıllarda bu 4 köprüden 2'sinin restorasyonu yapıldı ve bugün ziyaret edilebilir hale geldi." dedi.

"3 No'lu Köprü" olarak adlandırılan 3 gözlü köprünün büyük bir sel nedeniyle çökmüş olduğunu aktaran Coşkun, yapının kalıntıları arasında çeşitli mermer bloklarla karşılaştıklarını belirtti.

Bunlar arasında bazılarının daha önemli parçalar olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu sezon bizi heyecanlandıran en önemli gelişme; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykel başı ile şarap tanrısı Dionysos heykel başının yenilerini ortaya çıkarmamız oldu. Çayda bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 100'ü aşkın heykel parçasıyla karşılaştık. Bulunan başların bazılarının 2-3 metre uzunluğundaki heykellere ait olduğu anlaşılmaktadır. İlkini 3 yıl önce ortaya çıkardığımız bu heykel başları oldukça güzel korunmuş vaziyette. Yaptığımız kazı çalışmalarında, toplamda 2 Afrodit, 3 Dionysos heykel başını çıkarmayı başarmış olduk."