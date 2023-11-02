Airbnb yasası Resmî Gazete’de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni karar ve kanunlar bugün Resmî Gazete’de yayımlandı.

Evini ya da evinin bir bölümünü kiraya vermek isteyenler ile konaklamak için yer arayan kişileri buluşturan bir platform olan Airbnb ile ilgili düzenlemeleri kapsayan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanan kanunlardan biri.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kanun kapsamında 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları “Turizm Amaçlı Konut Kiralaması” kapsamına alındı. Bu kapsamda bulunan konut kiralamaları için, kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Üçüncü kişilere kiralamak yasak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi verme işlemini valilikler aracılığıyla da yapabilecek. Bu kapsamda kiralanan konutların girişlerine, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Eğer, turizm amaçlı kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için aynı binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınacak onayının Bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu olacak.



Söz konusu kanuna göre izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı.

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Cezalar

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin TL idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilecek.

İkinci 15 günün de dolmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1 milyon TL idari para cezası uygulanacak.



Kanunun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin hükümleri 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Diğer kararlar

Erdoğan’ın imzası olan kararlardan diğerleri ise şöyle: