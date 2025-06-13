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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 16:22
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 17:27
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Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı

Uçak, Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidiyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı
Fotoğraf: Wikimedia

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı.

​​​​​​​India Today'in haberinde dünkü (12 Haziran) kazada 242 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçağın ardından "Air India"nın, bir şanssızlık daha yaşadığı belirtildi.

Phuket Adası'ndan Yeni Delhi'ye giden uçağın, ihbarın ardından kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.

Air India 171 kazası

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India havayolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtuldu. İngiltere vatandaşı Vishwashkumar Ramesh, acil çıkış kapısında (11A) oturuyordu.

Uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindustan Times'ın haberinde ise uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan Air India uçak kazası bomba ihbarı
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