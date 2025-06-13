Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı.

​​​​​​​India Today'in haberinde dünkü (12 Haziran) kazada 242 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçağın ardından "Air India"nın, bir şanssızlık daha yaşadığı belirtildi.

Phuket Adası'ndan Yeni Delhi'ye giden uçağın, ihbarın ardından kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.