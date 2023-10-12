Air Canada Filistin’e destek veren pilotu işten çıkardı

Montreal merkezli havayolu şirketi Air Canada, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle pilot Mostafa Ezzo’yu cezalandırdı.

Şirket ilk etapta Ezzo’nun işine son vermedi ancak pilot veya yolcu olarak seyahat etmesini yasakladı. Ardından da pilotun artık Air Canada için çalışmadığı duyurdu.

Söz konusu pilota yaptırım Ezzo’nun 8 Ekim Pazar günü Montreal'de Filistin’e destek mitingine katılmasının ardından geldi.

Ezzo, sosyal medyada Filistin’e desteğini paylaştığı miting fotoğraflarıyla ilan etti. Mitingden pankartlar paylaşan Ezzo, İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi. Elindeki İsrail bayrağını çöpe atan bir resim üzerine “Dünyayı temiz tutun” şeklinde pankart tuttu.

Ezzo, başkasının "İsrail, Hitler seninle gurur duyuyor" yazılı pankartıyla fotoğraf çektirdi. Ayrıca Air Canada üniforması içinde Filistin bayrağı kravat takarken fotoğrafını paylaştı.

Bir Boeing 787 uçuran Ezzo, paylaşımlarının ardından açığa alındı. Açıklama yapan Air Canada, Ezzo’nun paylaşımlarını “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Ezzo’nun 9 Ekim Pazartesi günü ‘hizmet dışı’ bırakıldığını aktaran Air Canada “Şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz” diye açıklama yaptı.

Ardından yeni bir açıklama yapan şirket Pazartesi günü başlatılan sürecin ardından Ezzo’nun artık Air Canada için çalışmadığını duyurdu.

(HA)