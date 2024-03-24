Ailesi ve dostları Can Atalay'ın doğum gününü kutladı

Gezi Parkı Davası tutuklusu Can Atalay’ın aralarında avukat, gazeteci, hak savunucusu arkadaşlarının da bulunduğu yakınları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslendi.

24 Mart’ta doğan Atalay’ın yakınları, geçen yıl da yine Maçka’da bir araya gelmiş ve Silivri’ye sevgilerini göndermişti.

Arkadaşları ve ailesi Atalay'a şöyle seslendi:

"Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın.

Biz doğum gününde yine buradayız, her gün kavganın peşinde, mücadelenin içinde, mektupların ucunda, özlemin ortasında olacağız.

Hiçbir şey bitmedi, yarım bile kalmadı, sen gelene kadar bizim vekaletimiz sende, seninki bizde olacak.

Sözümüz hep ortak.

Sen neredeysen aklımız, kalbimiz orada olacak.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can’ımızsın!"

Ne olmuştu?

Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, altı hak savunucusuyla birlikte 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı.

Can Atalay 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Hatay halkının oylarıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçildi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Atalay’ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ve daha sonra “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının” da ihlâl edildiğine hükmeden, bu nedenle Atalay’ın tahliyesini gerektiren iki kararı da uygulanmadı.(AÖ)



