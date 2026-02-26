ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 17:04 26 Şubat 2026 17:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 17:08 26 Şubat 2026 17:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Ailesi, Abdullah Öcalan’ı İmralı'da ziyaret etti

PKK lideri Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile aile görüşü gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ailesi, Abdullah Öcalan’ı İmralı'da ziyaret etti

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan Öcalan ile tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak, aile görüşü gerçekleştirdi.

Asrın Hukuk Bürosu, sanal medya hesabı X üzerinden aile görüşüne dair şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir.

Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
mehmet öcalan Ömer Öcalan dem parti İmralı Cezaevi Abdullah Öcalan Asrın Hukuk bürosu çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git