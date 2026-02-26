Ailesi, Abdullah Öcalan’ı İmralı'da ziyaret etti

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan Öcalan ile tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak, aile görüşü gerçekleştirdi.

Asrın Hukuk Bürosu, sanal medya hesabı X üzerinden aile görüşüne dair şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir.

Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir."

(AB)