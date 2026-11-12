“Ailem Güvende” operasyonunda tutuklanan beş trans kadın tahliye edildi

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan beş trans kadın, bugün Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Pembe Hayat Derneği’nin aktardığına göre, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde tutulan beş kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

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Beş trans kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Beş trans kadın 12 Eylül’deki operasyonların ardından tutuklanmıştı.

Haklarında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek”, “fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlamaları bulunuyor.

(NÖ)