ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 13:03 12 Kasım 2026 13:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 13:16 12 Kasım 2026 13:16
Okuma Okuma:  1 dakika

“Ailem Güvende” operasyonunda tutuklanan beş trans kadın tahliye edildi

12 Eylül’de düzenlenen “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan beş trans kadın, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Ailem Güvende” operasyonunda tutuklanan beş trans kadın tahliye edildi
Fotoğraf: Kaos GL
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan beş trans kadın, bugün Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Pembe Hayat Derneği’nin aktardığına göre, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde tutulan beş kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
1 Ekim 2026

Beş trans kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Beş trans kadın 12 Eylül’deki operasyonların ardından tutuklanmıştı.

Haklarında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek”, “fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlamaları bulunuyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları sincan cezaevi Pembe Hayat Derneği trans mahpuslar
ilgili haberler
“Tutsak trans kadınlara özgürlük”: 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’ne çağrı
9 Kasım 2026
/haber/tutsak-trans-kadinlara-ozgurluk-12-kasimda-ankara-adliyesine-cagri-325217
İzmir’de trans kadınlara yönelik operasyonda altı tutuklama
6 Kasım 2026
/haber/izmirde-trans-kadinlara-yonelik-operasyonda-alti-tutuklama-325176
İzmir’de 12 trans kadın gözaltında: “Hiçbir trans kadını yalnız bırakmayacağız”
3 Kasım 2026
/haber/izmirde-12-trans-kadin-gozaltinda-hicbir-trans-kadini-yalniz-birakmayacagiz-325042
Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
1 Ekim 2026
/haber/janset-kalan-trans-mahpuslari-hatirlayin-ezber-cumleler-yetmiyor-323970
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Tutsak trans kadınlara özgürlük”: 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’ne çağrı
9 Kasım 2026
/haber/tutsak-trans-kadinlara-ozgurluk-12-kasimda-ankara-adliyesine-cagri-325217
İzmir’de trans kadınlara yönelik operasyonda altı tutuklama
6 Kasım 2026
/haber/izmirde-trans-kadinlara-yonelik-operasyonda-alti-tutuklama-325176
İzmir’de 12 trans kadın gözaltında: “Hiçbir trans kadını yalnız bırakmayacağız”
3 Kasım 2026
/haber/izmirde-12-trans-kadin-gozaltinda-hicbir-trans-kadini-yalniz-birakmayacagiz-325042
Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
1 Ekim 2026
/haber/janset-kalan-trans-mahpuslari-hatirlayin-ezber-cumleler-yetmiyor-323970
Sayfa Başına Git