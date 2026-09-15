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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 11:33 15 Eylül 2026 11:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 11:35 15 Eylül 2026 11:35
Okuma Okuma:  2 dakika

“Ailem Güvende” operasyonunda Kuşadası’nda beş kişi tutuklandı

LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kuşadası’nda gözaltına alınan altı kişiden beşi, “müstehcenlik” ve “fuhuş” suçlamalarıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Ailem Güvende” operasyonunda Kuşadası’nda beş kişi tutuklandı
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“Ailem Güvende” adı verilen operasyon kapsamında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında LGBTİ+ aktivistleri de bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen altı kişiden beşi hakkında “müstehcenlik” ve “fuhuş” iddialarıyla tutuklama kararı verildi.

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15 ilde operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada “Ailem Güvende” operasyonlarının 15 ilde yürütüldüğünü, 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında LGBTİ+ derneklerinin yönetici ve üyelerinin evlerine gece saatlerinde baskınlar düzenlendi. Dernek merkezlerinde de arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmalarda “müstehcenlik”, “fuhşa aracılık” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

Operasyonlar sırasında Kaos GL, Pembe Hayat, SPoD ve 17 Mayıs’ın da aralarında bulunduğu LGBTİ+ örgütlerinin internet sitelerine; bazı aktivist, avukat ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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İzmir’de 16 kişi tutuklanmıştı

Aynı operasyon kapsamında İzmir’de gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklandı, iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında trans kadınlar, LGBTİ+’lar ve dansçı Zenne Arif de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki gece kulüpleri ile masaj salonlarına da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kuşadası ailem güvende operasyonları
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