"Ailem Güvende" operasyonuna tepki: LGBTİ+ haklarının kriminalize edilmesi kabul edilemez

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsayan ve LGBTİ+ dernekleri ile mekanlarının da hedef alındığı operasyonda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Başsavcılığı'ndan “Ailem Güvende” operasyonuna ilişkin açıklama

"Endişeyle takip ediyoruz"

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağ, yaptıkları açıklamada, operasyona tepki gösterdi.

12 Eylül’ün yıl dönümünde, Ağımızın bileşenlerinin de aralarında bulunduğu LGBTİ+ örgütlerine ve hak savunucularına yönelik geniş çaplı bir operasyon haberiyle uyandık. “Ailem Güvende” adı altında Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda LGBTİ+ örgütlerinin ofislerinin ve hak savunucularının evlerinin basılmasını, çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını ve LGBTİ+ hareketinin bir bütün olarak hedef haline getirilmesini çok büyük bir endişeyle takip ediyoruz.

"Özgürlüğe yönelik müdahale"

“Varoluşa darbe vurulmak isteniyor”: LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepkiler

Açıklamada, gelir ve giderlerin bağlamından koparıldığına yer verildi.

LGBTİ+ hakları alanında yürütülen meşru ve yasal faaliyetlerin fuhşa aracılık, müstehcenlik, uyuşturucu ve benzeri suç isnatlarıyla yan yana getirilerek kriminalize edilmesi kabul edilemez. Bununla birlikte, derneklerin mevzuat gereği kayıt altına alınan, belgelendirilen, denetime açık ve yetkili makamlara beyan edilen gelir-gider hareketlerinin MASAK incelemeleri üzerinden bağlamından koparılarak ifşa edilmesini ve tek başına suç şüphesi yaratacak biçimde kamuoyuna servis edilmesini de örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, LGBTİ+ örgütlerini itibarsızlaştırmayı ve Türkiye’nin taraf olduğu bağlayıcı uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlamaktadır.

"Baskı ve hedef göstermelere son verilmeli"

KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli

Baskıların son bulması çağrısı yapan insan hakları örgütleri, açıklamada hak savunucuların yanında olduklarını belirtti.

İnsan haklarını ve LGBTİ+ haklarını savunmak suç değildir. Birlikte hak mücadelesi yürüttüğümüz arkadaşlarımız derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı, LGBTİ+’ların varoluşlarını, örgütlenme özgürlüklerini ve hak savunuculuğu faaliyetlerini engellemeye yönelik tüm baskı, hedef gösterme ve müdahalelere derhal son verilmelidir. Hak savunucularının yanındayız.

Gürlek’ten LGBTİ+ operasyonlarına “aile ve toplum düzeni” gerekçesi

İmzacı Kurumlar 17 Mayıs Derneği, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar için İzleme Derneği, Göç İzleme Derneği (GöçİzDer), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği (KASED), Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Zamanı Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Özgürlük için Hukukçular Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Research Institute on Turkey (RIT), Rosa Kadın Derneği, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Star Kadın Derneği, Şiddetsizlik Merkezi, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (AĞ-DA), Türkiye-Avrupa Kültür Forumu, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP), Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği.

(FY)