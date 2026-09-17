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YT: Yayın Tarihi: 17.09.2026 09:04 17 Eylül 2026 09:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.09.2026 09:07 17 Eylül 2026 09:07
Okuma Okuma:  2 dakika

'Ailem Güvende' operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

LGBTİ+ örgütleri ve hak savunucularına yönelik operasyonlar kapsamında İstanbul’da 20 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
'Ailem Güvende' operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
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"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ örgütleri ile çok sayıda hak savunucusuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 35 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcılık ifadelerinin ardından 34 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edilirken 1 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusunun ardından 20 kişi tutuklanırken 14 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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Ne olmuştu?

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında çok sayıda ilde LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik soruşturmalar başlatıldı. Operasyonlar çerçevesinde Kaos GL ile bağlantılı bazı isimler, aktivistler ve hak savunucuları gözaltına alınırken, bir kısmı tutuklandı.

LGBTİ+ örgütleri ve insan hakları kuruluşları operasyonların ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve insan hakları savunuculuğunu hedef aldığını savunurken, kamu makamları soruşturmaların ceza hukuku kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor. Soruşturmalara ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.

Son dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan dayanışma eylemlerine polis müdahaleleri gerçekleşmiş, bazı aktivistler ve gazeteciler de bu eylemler sırasında gözaltına alınmıştı. İnsan hakları örgütleri, gözaltı ve tutuklamaların Türkiye’de sivil toplum üzerindeki baskıları artırdığı görüşünü dile getiriyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
operasyon Gözaltı tutuklu
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