Ailelerin katılmadığı 10 Ekim anıtının açılışını Özgür Özel yaptı

Ankara’da 10 Ekim 2015'te IŞİD’in düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 103 kişinin anısına yapılan anıtın açılışı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li milletvekilleri ile yöneticilerin katıldığı açılışa yaşamını kaybedenlerin aileleri, açılış programının habersizce değiştirilmesi ve "davetli" olarak çağrılmaları nedeniyle katılmadı. Anıtın yapan heykeltıraş Metin Yurdanur da açılışta yer almadı.

Anıtın açılışını gerçekleştiren ancak ailelerin katılmamasına değinmeyen Özel, “Dokuz yıl sonra siz o güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir mevzi daha aldınız. Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil hissederek yeneceğiz” dedi.

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"Benim kendi aktif siyasi hayatımda Soma faciasıyla birlikte beni en derinden yaralayan, en travmatize eden acılardan bir tanesi şüphesiz 10 Ekim Gar Katliamı” diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O gün kaybettiklerimizin hepsi buraya demokrasi, barış, kardeşlik demeye geldi. O gün birileri de buraya Türkiye’yi karıştırmaya geldi; iktidar seçimi tek başına kazanamamış, bir ara dönem yaşanıyor. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi harekete geçirildi. İşaret fişeği seçimlerden iki gün önce Diyarbakır mitingde patlayan bomba ile oldu. Ardından Suruç’ta 33 gencin katledildiği eylem gerçekleşti, sonra Ankara…

“O gece Ankara’ya gelen kimseyi durdurmadılar. Suriye’den girip buraya gelene kadar önüne hiçbir engel çıkarılmayan canlı bombaya adeta, birileri eskort verdi, önünü, yolunu açtılar. Geldiler, burada o cinayeti işlediler, işlettiler.

"Her fırsat söylüyorum. Bu cinayet aydınlandığında, katliam aydınlandığında Türkiye’de çok şey aydınlanacak. Bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, katliamlar aydınlanmayacak.”

(RT)