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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 13:17
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Aileler için YKS tercih kılavuzu yayınlandı

MEB'in ebeveynlere destek için hazırladığı kılavuzda "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek adresler, burs olanakları, tercih yapılırken dikkat edilmesi gerekenler" gibi başlıklar yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aileler için YKS tercih kılavuzu yayınlandı
Görsel: MEB

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırladı.

Kılavuzda "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkânları (yatay geçiş, dikey geçiş vb.), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor.

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Kılavuzda velilerin tercih döneminde çocuklarına yaklaşımı için şu öneriler bulunuyor:

  • Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin.
  • Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde.
  • Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun.
  • Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz.
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Kılavuza ‘orgm.meb.gov.tr’ adresinden erişilebilir.

Tercih Danışmanlığı verilecek

Öte yandan MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.

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(RT)

MEB YKS
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